Lansarea volumului de poezii „Omul Pom” de Ștefan Ghioc la Năsăud

Muzeul Grăniceresc Năsăudean își deschide porțile pentru o seară dedicată poeziei și reflecției interioare. Miercuri, 20 mai, începând cu ora 17:00, instituția muzeală va găzdui lansarea celei de-a II-a ediții a volumului de poezii „Omul Pom”, semnat de scriitorul Ștefan Ghioc.

Întâlnirea propune o incursiune în universul liric al autorului, o operă definită prin trăiri intense, sensibilitate și o profundă căutare a frumosului în mijlocul încercărilor vieții. Așa cum remarcă Alexandra Dogaru-ALDO, gândurile poetului țes un univers interior care oglindește realitatea într-o consonanță emoțională guvernată de prezența iubirii, singura capabilă să zămislească lucruri durabile și să aducă un zâmbet pe chipul omului contemporan.

Evenimentul se bucură de prezența unor personalități culturale deosebite, care vor ajuta la descifrarea mesajului profund ascuns în versurile volumului. Rolul de moderator al serii îi va reveni scriitorului Crin-Triandafil Theodorescu, iar ca invitat special va lua cuvântul Valeria Bilț.

Manifestarea este organizată sub egida Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud. Întâlnirea reprezintă o oportunitate minunată pentru toți iubitorii de literatură din Țara Năsăudului de a petrece o după-amiază de aleasă comuniune sufletească, celebrând cuvântul meșteșugit și puterea poeziei de a înnobila spiritul uman.