Lansarea volumului dedicat relațiilor dintre Biserica Ortodoxă și Casa Regală a României la Bistrița

Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu din Bistrița va găzdui marți, 19 mai 2026, un eveniment cultural deosebit, dedicat cercetării istorice și legăturilor profunde dintre credință și Coroană. Începând cu ora 17:00, publicul este invitat la lansarea volumului „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947”, semnat de istoricul Paul-Ersilian Roșca.

Lucrarea propune o analiză riguroasă și documentată asupra unei perioade esențiale din istoria modernă a țării noastre, marcată de dinamica dintre instituția ecleziastică și monarhie, de la făurirea României Mari și până la instaurarea regimului comunist. Volumul aduce la lumină documente și mărturii valoroase care reflectă modul în care cele două repere identitare au conlucrat pentru consolidarea statului național.

Manifestarea se bucură de un complet academic și cultural de înaltă ținută. Pentru a pune în valoare semnificația acestei apariții editoriale, vor lua cuvântul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta și prof. Dănuț Archiudean. Rolul de amfitrion al serii îi va reveni părintelui Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc”.

Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Bibliotecii Județene, desfășurându-se în spațiul primitor de pe Bulevardul Independenței nr. 24. Întâlnirea reprezintă o ocazie deosebită pentru pasionații de istorie, preoți, studenți și toți cei care doresc să descopere pagini de aur din trecutul neamului nostru, într-o atmosferă de aleasă trăire intelectuală.