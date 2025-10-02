Lansarea volumului „Iubirea ta mi te-a făcut minune…”, in memoriam Episcopul Vasile Flueraș, la Muzeul Mitropoliei Clujului

Joi, 9 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avram Iancu, va avea loc prezentarea volumului „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea.

La eveniment vor lua cuvântul: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj, lect. univ. dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a UBB Cluj-Napoca și arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Moderatorul întâlnirii va fi dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

Momentul cultural va fi întregit de un recital de muzică sacră susținut de corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al ASCOR Cluj-Napoca și de vernisajul expoziției „Chipuri care nu pleacă”, care reunește portrete ale Episcopului Vasile Flueraș realizate în interpretări plastice variate din patrimoniul Editurii Teognost și al Mănăstirii Ciucea. Curatori sunt pr. Ioan Gînscă-Nistea și dr. Paul Ersilian Roșca.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor culturale și spirituale dedicate memoriei Preasfințitului Părinte Vasile Flueraș, ierarh al blândeții și al apropiatului dialog cu oamenii, trecut la Domnul în 2021.