Lansări de carte la Muzeul Mitropoliei

Muzeul Mitropoliei Clujului va deveni luni, 8 iunie 2026, gazda unui eveniment editorial de înaltă ținută academică și duhovnicească. Începând cu ora 19:00, spațiul cultural de la demisolul Catedralei Mitropolitane va găzdui o triplă lansare de carte, un prilej deosebit de reflecție asupra spiritualității ortodoxe, a istoriei bisericești și a culturii românești.

Manifestarea se va bucura de participarea și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul reunește lucrări de referință semnate de autori și cercetători de renume, care aduc o contribuție valoroasă în spațiul teologic și istoric actual.

Publicul va avea ocazia să descopere trei volume remarcabile:

„Îndumnezeire și etică a iubirii în Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și mistica a părintelui Dumitru Stăniloae” – o amplă lucrare de analiză teologică semnată de Jürgen Henkel și apărută la Editura Deisis;

„Heilige der rumänischen Lande” ( Sfinți ai pământului românesc ) – volum semnat de Protoshinghel Ioan Popoiu, publicat la Editura Schiller;

„Nationen, Kulturen und Religionen in Rumänien” (Națiuni, culturi și religii în România) – o cercetare profundă asupra spațiului multicultural și multireligios autohton, realizată de Dieter Brandes și apărută tot sub egida Editurii Schiller.

Evenimentul, organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, se adresează preoților, studenților, oamenilor de cultură și tuturor credincioșilor dornici să exploreze punțile de legătură dintre teologie, istorie și cultura europeană. Întâlnirea de la Muzeul Mitropoliei (Piața Avram Iancu) promite o atmosferă de aleasă comuniune intelectuală și spirituală în inima Clujului.