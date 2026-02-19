Lawrence Foster, Sarah Nemtanu și Erich Türk, în concert la Filarmonica de Stat „Transilvania”

Vineri, 20 februarie 2026, de la ora 19.00, la Colegiul Academic, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va susține un concert simfonic sub bagheta dirijorului Lawrence Foster, avându-i ca soliști pe violonista Sarah Nemtanu și pe organistul Erich Türk. Programul serii reunește lucrări semnate de Franz Liszt, Pablo de Sarasate, George Enescu, Maurice Ravel și Camille Saint-Saëns.

Lawrence Foster, Dirijor Emerit al Filarmonicii clujene, are o amplă carieră internațională, colaborând de-a lungul timpului cu orchestre de prestigiu din Europa și Statele Unite. Relația sa cu instituția clujeană s-a consolidat prin numeroase concerte și înregistrări realizate alături de Orchestra și Corul Filarmonicii, apreciate de critica de specialitate. Violonista Sarah Nemtanu este recunoscută pentru activitatea sa solistică și camerală, precum și pentru cei 20 de ani în care a ocupat poziția de concertmaestru al Orchestrei Naționale a Franței. Începând cu ianuarie 2026, a preluat rolul de concertmaestru al Orchestrei din Paris, continuând totodată activitatea pedagogică la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Paris. Organistul Erich Türk, profesor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, este cunoscut pentru activitatea sa concertistică în țară și în străinătate, precum și pentru implicarea în promovarea muzicii vechi și contemporane. Laureat al Concursului Internațional de Orgă „J.S. Bach” de la Bruges, artistul desfășoară o intensă activitate interpretativă și academică.

Concertul din 20 februarie propune un repertoriu variat, care aduce în prim-plan lucrări reprezentative ale literaturii simfonice și concertante, într-o formulă artistică ce reunește trei muzicieni cu importante cariere internaționale.