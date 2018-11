„Leacuri contra evlaviei” – O carte de ascuțire, nu de poticnire, lansată la Cluj-Napoca

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a avut loc conferința „Credință și evlavie”, precedată de lansarea cărții „Leacuri contra evlaviei”, scrisă de pr. prof. univ. dr. George Remete de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Joi seara, 1 noiembrie 2018, de la ora 18:00, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a avut loc conferința „Credință și evlavie”, susținută de pr. prof. univ. dr. George Remete, de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a adresat celor de față un scurt cuvânt duhovnicesc, în care a specificat importanța preocupărilor filozofice pe lângă cele teologice, și l-a felicitat pe autorul lucrării.

În cadrul conferinței a avut loc și lansarea cărții „Leacuri contra evlaviei”, scrisă de pr. prof. George Remete.

Autorul volumului mărturisește că ultima sa carte apărută se vrea a fi una de ascuțire, nu de poticnire.

„Despre cartea mea cred că trebuie să spun că titlul este provocator. Bineînțeles, este intenționat provocator, dar întemeiat. De ce? Omul se complace în evlavia falsă, acesta este adevărul: în falsitate, în minciună, într-o mulțime de prejudecăți și închipuiri.”, spune pr. George Remete. De asemenea, părintele se întreabă retoric: „Ce face Dumnezeu când lumea doarme? Dumnezeu se frământă, se neodihnește pentru suferințele și păcatele lumii. Și face planuri de îndreptare pentru cei ce nu au. Dar singura Providență experiată de o lume întreagă este Iisus Hristos, atât de categoric încât putem spune: <<Eu nu cred în Dumnezeu: eu cred în Iisus Hristos-Dumnezeu!>> De aceea, pe <<Dumnezeu>> sunt supărat totdeauna, pe Iisus Hristos niciodată!”

La evenimentul moderat de lect. univ. dr. Nicolae Turcan, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, au fost prezenți atât credincioși și studenți interesați de tema lucrării, cât și cadre universitare.

La finalul prezentărilor, publicul din sală a putut adresa întrebări autorului.

Evenimentul face parte din seria conferințelor lunare, organizate de Centrul de Dialog între Teologie și Filosofie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Date despre autor

Pr. prof. univ. dr. George Remete este cadru didactic și conducător de doctorat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la catedra de Teologie Dogmatică. A studiat la Institutul Teologic Ortodox de grad universitar din București (1974-1980) și la Facultatea Evanghelică din München (1980-1982). Este autorul a numeroase manuale de Dogmatică pentru seminariile ortodoxe, traducător din limba germană și franceză a unor gânditori, precum Rabindranath Tagore, Max Picard sau Wolfhart Pannenberg. De-a lungul carierei este distins cu numeroase premii și titluri, precum premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române pe anul 2004, sau nominalizarea la titlul MAN OF THE YEAR – 2006, de către Governing Board of Editors of the American Biographical Institut.