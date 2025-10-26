Lecții deschise de religie și cateheze, cu participare internațională

Sub egida Asociației DIDACTICA RED, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Centrul de Formare Cultural-Teologică și Catehetică „Sf. Maxim Mărturisitorul” din Montreal, a fost lansat un amplu proiect internațional de formare și colaborare educațională, menit să promoveze schimbul de experiență și de bune practici pedagogice între profesori, cateheți și elevi din România și diaspora.

Proiectul, intitulat sugestiv „Lecții deschise cu participare internațională” reunește dascăli cu vocație și experiență din țări precum Canada, Germania, Italia și România, într-un efort comun de a îmbina dimensiunea educațională cu cea duhovnicească, oferind tinerilor un model concret de formare integrală – a minții și a sufletului.

Activitățile sunt structurate sub forma a patru lecții deschise internaționale, cateheze virtuale-model, realizate lunar, care își propun să inspire cadrele didactice prin metode moderne și interactive de predare, centrate pe elev și ancorate în valorile credinței. Fiecare întâlnire devine astfel un spațiu de învățare colaborativă, unde experiența profesorilor din diaspora se împletește cu creativitatea și rigoarea celor din țară, oferind un exemplu viu de unitate în diversitate pedagogică.

Deschiderea proiectului a avut loc într-un cadru festiv, într-o atmosferă plină de emoție, unde vocile copiilor români din Canada au înălțat Rugăciunea Domnească, în limbile română, franceză și engleză – simbol al comuniunii și al universalității credinței.

Debutul proiectului l-au oferit profesori cu o bogată experiență didactică, atât în țară, cât și în diaspora, dar și cu o bogată formare psihopedagogică. Astfel, o echipă formată din trei profesori: Mihaela Ilade Amohnoaie, Natalia Bivol și Traian Pîrvu de la Centrul „Sf. Maxim Mărturisitorul”, au demonstrat printr-o lecție practică modul în care valorile creștine pot fi integrate firesc în procesul educațional, devenind surse de motivație, echilibru și formare morală pentru elevi. Printre invitații de onoare s-au numărat profesori, cateheți și preoți dedicați, precum pr. Ioan Emilian Raza, care a oferit o reflecție pedagogică profundă pornind de la Pilda Semănătorului, comparând misiunea profesorului contemporan cu aceea a semănătorului Evangheliei – cel care cultivă semințele credinței și ale cunoașterii în inimile copiilor.

Evenimentul, moderat cu eleganță pedagogică de doamnele profesoare Theodora Vild și Ionița Timiș, a reunit cadre didactice și copii din numeroase colțuri ale lumii, oferind un exemplu concret de pedagogie colaborativă internațională, în care credința și educația se completează reciproc.

Prin acest demers, Asociația DIDACTICA RED, împreună cu Episcopiile Ortodoxe ale Canadei și Italiei și Centrul „Sf. Maxim Mărturisitorul” din Montreal, construiesc un adevărat laborator pedagogic de valori, unde profesorii devin modele de inspirație și bune practici, iar copiii – beneficiarii unei educații care cultivă nu doar cunoașterea, ci și iubirea, empatia și comuniunea.

Această inițiativă reprezintă o veritabilă „școală a mărturisirii”, în care educația se împletește cu formarea spirituală, oferind tinerilor repere autentice pentru a-L descoperi pe Hristos prin învățare, exemplu și iubire, indiferent în ce colț al lumii.

AUTOR: prof. Ionița Timiș