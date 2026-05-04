Lectură în aer liber și donații de carte pentru copii, la Parcul Etnografic din Cluj-Napoca

Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” va găzdui sâmbătă, 11 iulie 2026, între orele 10:00 și 18:00, o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură, alături de o carte.

Participanții sunt încurajați să vină în parc cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în Parcul Etnografic.

În cadrul evenimentului va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTruck, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii, destinate elevilor până în clasa a VIII-a.

Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus.

Evenimentul îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber.