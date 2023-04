LIGETI FESTIVAL TRANSYLVANIA ediția a 4-a, de centenar:„Intersection of the Arts”/„Intersecția Artelor”

Cu ocazia ediției speciale a evenimentului ”Ligeti Festival Transylvania”, setăm cele 100 de metronoame pentru a sărbători împreună centenarul nașterii compozitorului. Între 25 mai și 19 iunie vă invităm să luați parte la concerte, recitaluri, prelegeri, expoziții, proiecții de film și cursuri de măiestrie ce vor avea loc la Cluj-Napoca, Târnǎveni și Turda. Programul detaliat poate fi accesat pe site-ul Ligeti Festival

Sub conducerea Dr. Bianca Țiplea Temeș, ediția 2023 alege ca temă generală “Intersecția Artelor” și aduce laolaltă artiști interpreți și muzicologi de elită din România și din străinătate.

Festivalul este organizat de către Asociația „Transylvania Art and Science”, în partneriat cu Academia Națională de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca, TIFF, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Francez Cluj-Napoca, Goethe-Institut București, Kunststiftung NRW, Institutul Polonez București, Ambasada Elveției la București, Swiss Sponsors´ Fund, Association Musica Spiritualis, Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Murnau Foundation, UCMR, CIMRO, Salina Turda, Cinema ”Arta” Cluj-Napoca, Univers ”T”, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), Research Center for Music Iconography, The City University of New York, University of Chicago, University of California – Irvine, Music Academy Zagreb, University College Dublin, Radio România Muzical (partener media principal).

Proiect realizat cu sprijinul: Primăria Municipiului Târnăveni, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Western Union.

Proiect co-finanțat de AFCN (Administrația Fondului Cultural Național)

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.