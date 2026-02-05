„Lights & Legends – Symphony”, concert pop-rock simfonic la Opera Națională Română Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va găzdui, în 9 martie 2026, un concert-eveniment dedicat muzicii care a marcat generații întregi. Spectacolul „Lights & Legends – Symphony” va avea loc în Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, începând cu ora 20:00.

Evenimentul propune publicului o incursiune simfonică în universul unor trupe legendare ale muzicii pop-rock – ABBA, The Beatles și Queen – reinterpretate într-o formulă orchestrală amplă, susținută de Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca.

La pupitrul dirijoral se va afla Andrei Tudor, dirijor, compozitor și pianist, cunoscut pentru abordarea sa expresivă și rafinată. Orchestrațiile sunt semnate de Andrei Tudor, George Natsis și Ionel Tudor, oferind pieselor consacrate o nouă profunzime sonoră și o construcție simfonică spectaculoasă.

Atmosfera concertului va fi completată de scenografia realizată de Magdy Hawash, care va aduce pe scenă elemente vizuale menite să susțină experiența muzicală și emoțională a serii.

„Este mai mult decât un concert, este o experiență completă”, a subliniat Florin Estefan, managerul general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, referindu-se la forța cu care muzica pop-rock capătă o nouă expresie prin orchestra live.

Biletele pot fi achiziționate online, pe platforma bilete.ro, precum și de la Agenția de Bilete a Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul operacluj.ro și pe canalele oficiale de comunicare ale instituției.