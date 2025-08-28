Limba română celebrată la Cluj-Napoca, în cadrul „Săptămânii Limbii Române”

Între 29 august și 5 septembrie 2025, Filiala din Cluj a Academiei Române marchează „Săptămâna Limbii Române” printr-o serie de manifestări culturale, academice și educaționale organizate de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”.

Evenimentul este dedicat celebrării și promovării limbii române și se desfășoară în preajma Zilei Limbii Române – 31 august.

Săptămâna va debuta vineri, 29 august, ora 12.00, cu vernisajul expoziției „Scoposul mieu iaste binele comun. Literatura practică a Școlii Ardelene”, găzduită de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Expoziția, curatoriată de cercetătoarea Alexandra Baneu, este realizată în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și cu Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, și va rămâne deschisă până la 28 septembrie 2025. Publicul va putea descoperi documente legate de preocupările cărturarilor transilvăneni între 1743–1830 pentru problemele de mediu, crizele economice, sănătatea publică și coeziunea comunitară.

Pe 2 septembrie, la sediul Institutului „Sextil Pușcariu” (str. Emil Racoviță nr. 19–21), va fi organizată Ziua Porților Deschise, între orele 9.00–16.00. Vizitatorii vor putea cunoaște laboratoarele și proiectele de cercetare lingvistică desfășurate aici.

Punctul culminant al săptămânii va fi Conferința internațională „Zilele Sextil Pușcariu”, ediția a VII-a, programată pe 4–5 septembrie, în Sala Club a Colegiului Academic (str. Emmanuel de Martonne nr. 1) și la sediul Institutului. Conferința va fi deschisă de academicianul Mircea Martin, membru al Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române.

Manifestările continuă și în toamnă, sub aceeași cupolă a proiectului „Săptămâna Limbii Române”. Pe 7 octombrie 2025, vor fi organizate la Institut ateliere dedicate elevilor și studenților: „Lumea cărților vechi. Atelier de paleografie latină și chirilică”, „Interpretarea literaturii în era digitală” și o prezentare a celor mai noi instrumente lexicografice realizate de Academia Română.

Prin aceste activități, Clujul se alătură demersurilor naționale de a sărbători limba română – ca limbă a identității, culturii și unității noastre.