Linia 8 deservită de TROLEIBUZ | Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunță publicul calator asupra faptului ca incepand cu data de 05.12.2022, linia 8 (Piata Mihai Viteazul – Aeroport) va fi deservita de troleibuze. Mentionam faptul ca municipiul Cluj-Napoca este singurul oras din Romania in care transportul public cu tractiune electrica nu s-a diminuat dupa anul 1990, desi in alte orase aceste retelele de transport electric cu troleibuze sau tramvaie au fost desfiintat partial sau in intregime. Mijloacele de transport public cu tractiune electrica parcurg cele mai solicitate si aglomerate trasee din oras.

Va informam faptul ca la finalul anului 2020, in municipiul Cluj-Napoca au fost infiintate trei linii noi de transport cu troleibuzul: linia 2: Str. Izlazului – P-ta Garii, linia 10: Str. Unirii – B-dul Muncii, linia 14: Str. Bucium – B-dul Muncii, iar pe linia 23 P-ța Mihai Viteazul – B-dul Muncii, autobuzele au fost inlocuite cu troleibuze.

Conform unei analize, in anul 2021, utilizarea mijloacelor de transport complet ecologice precum tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul electric, a insemnat o atmosfera mai curata cu 7374 tone de noxe (CO 2 , CO, NOₓ, CH₄, PM 2,5 si PM 10) si alte substante. Evitarea emiterii in atmosfera a unei cantitati atat de mari de noxe demonstreaza contribuția importanta pe care o are transportul ecologic in vederea îmbunătățirii calității aerului din municipiu.

Astfel, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pun la dispoziția clujenilor cea mai ecologică flotă de transport în comun din țara.

Prin extinderea liniilor noi de troleibuz se contribuie la dezvoltarea transportului electric in concordanta cu programul de reducere a poluarii.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.