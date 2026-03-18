Liturghia Darurilor Înainte Sfințite în Mintiu Gherlii

În miercurea înjumătățirii Postului Mare, 18.03.2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Liturghia Darurilor Înaintesfințite în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, din localitatea Mintiu Gherlii, județul Cluj.

Slujba a fost oficiată de la ora 17:00, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte părintele Iulian Paul Isip, protopopul de Gherla, părintele Marius Ormenișan, parohul comunității, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a tâlcuit prima lectură biblică din cadrul Liturghiei Darurilor Înaintesfințite, luată din Cartea Facerii, care prezintă un episod din viața dreptului Noe.

Ierarhul a arătat că acest text biblic descoperă un adevăr important pentru viața duhovnicească: nimeni nu este scutit de ispite, nici chiar oamenii drepți și credincioși.

„Nimeni nu este scutit de ispită, nici măcar oamenii drepți și evlavioși. Dreptul Noe a căzut nu din neascultare față de Dumnezeu, ci din lipsă de vigilență duhovnicească, dintr-o slăbiciune a firii omenești”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a subliniat că și în viața creștinului pot apărea momente de cădere, mai ales atunci când lipsește starea de trezvie duhovnicească.

„Uneori, după perioade în care ne simțim bine duhovnicește, poate interveni o clipă de neatenție și de lipsă de trezvie în care putem cădea. De aceea trebuie să trăim mereu în stare de veghe și vigilență duhovnicească”, a explicat Preasfințitul Părinte Samuel.

În continuare, ierarhul a evidențiat două atitudini prezentate în episodul biblic: cea a lui Ham, care a judecat și a batjocorit greșeala tatălui său, și cea a lui Sem și Iafet, care au acoperit cu respect slăbiciunea acestuia.

„De multe ori, în viața de zi cu zi, ne asemănăm cu Ham. Observăm greșelile aproapelui nostru și ne grăbim să le spunem și altora, să le judecăm și să le condamnăm. În loc să tăcem și să ne rugăm pentru cel care a greșit, uneori chiar ne bucurăm în inima noastră că am descoperit greșeala lui”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a arătat că Evanghelia lui Hristos cheamă pe creștini la o altfel de atitudine față de greșelile semenilor.

„Evanghelia ne cheamă să avem atitudinea lui Sem și a lui Iafet, adică să acoperim greșeala aproapelui, să iertăm și să păstrăm demnitatea semenului nostru”, a explicat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

În final, ierarhul a subliniat că dragostea creștină nu judecă, ci acoperă păcatul aproapelui cu milă și compătimire.

„Dragostea creștină nu descoperă păcatul aproapelui, ci îl acoperă cu milă, cu compătimire și cu rugăciune”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a îndemnat credincioșii să rețină trei învățături importante din această lectură biblică: vigilența duhovnicească, evitarea judecării aproapelui și grija de a nu deveni pricină de sminteală pentru ceilalți.

„Să fim vigilenți, pentru că și după stări de har putem cădea în ispite. Să nu judecăm pe semenii noștri, ci să acoperim greșelile aproapelui cu dragoste creștină. Și să nu fim pricină de sminteală pentru cei din jurul nostru, ci izvor de pace și binecuvântare”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca. La momentul chinonicului, corul parohiei dirijat de doamna Matilda Socaci, a interpretat mai multe pricesne.

La final, părintele paroh Marius Ormenișan a mulțumit Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru slujirea arhierească și pentru binecuvântarea adusă comunității.

La slujbă au participat numeroși credincioși, fii ai satului și reprezentanți ai autorităților locale, printre care primarul comunei Mintiu Gherlii, domnul Radu-Iustinean Cîmpan, și primarul comunei Unguraș, domnul Cristian-Alin Rotar, cu toții participând cu evlavie la această rânduială liturgică specifică Postului Mare.

Scurt istoric

Biserica Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Mintiu Gherlii a fost construită între anii 1850–1852. Pictura interioară a fost realizată între anii 1985–1990, în tehnica frescă, de către pictorul Ignat Sandu din București, fiind sfințită la data de 7 iulie 1991 de către Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

De-a lungul timpului, biserica a trecut prin mai multe lucrări de consolidare, renovare și înfrumusețare, fiind resfințită în data de 8 octombrie 2011 de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. În ultimii ani, au fost realizate lucrări de reabilitare, dotare și modernizare a lăcașului de cult.

În prezent, comunitatea parohială este păstorită de părintele Marius Ormenișan, din anul 2017.

Text: Marian Șomlea

Foto: Adrian Popșor

