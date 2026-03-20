Liturghia Darurilor Înainte Sfințite în Parohia Oprișani din Turda

În vinerea săptămânii a patra din Postul Mare, 20 martie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Liturghia Darurilor Înaintesfințite în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Oprișani al municipiului Turda.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopelor biblice, ierarhul a tâlcuit prima lectură din Cartea Facerii, care prezintă chemarea patriarhului Avraam, subliniind că acest moment marchează începutul istoriei mântuirii întemeiate pe credință și ascultare.

Preasfinția Sa a arătat că porunca adresată de Dumnezeu lui Avraam – „Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău” – nu reprezintă doar o mutare geografică, ci mai ales o desprindere duhovnicească de mediul care îl îndepărta de Dumnezeu.

„Această chemare nu este doar o mutare geografică, dintr-o regiune în alta, ci reprezintă o rupere duhovnicească de tot ceea ce îl ținea legat pe Avraam de siguranța lumească. Credința lui Avraam începe acolo unde se termină certitudinile omenești. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mărimea credinței lui Avraam se vede în aceea că nu a întrebat unde sau încotro să meargă, ci a ascultat de îndată și s-a pornit la drum. Și aici este cheia vieții duhovnicești: ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu fără condiții și fără negocieri”, a spus ierarhul.

Totodată, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că această chemare este valabilă și pentru creștinii de astăzi, însă într-un sens duhovnicesc.

„Și noi suntem chemați de Dumnezeu la o ieșire, ca și Avraam. Nu neapărat să ne părăsim locul unde trăim, ci să ieșim din starea de rutină, din obiceiurile care nu sunt bune și din atașamentele față de lucrurile lumești care ne țin departe de Dumnezeu. De multe ori spunem: „Așa am făcut toată viața”. Dar ar trebui să ne întrebăm dacă ceea ce facem este cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Această ieșire din obișnuințele rele și din atașamentele lumești este începutul mântuirii noastre”, a subliniat ierarhul.

În continuare, ierarhul a explicat că chemarea lui Avraam este însoțită de o făgăduință dumnezeiască, prin care Dumnezeu promite că în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, făgăduință împlinită deplin în Domnul nostru Iisus Hristos.

„Dumnezeu îi spune lui Avraam: „Voi face din tine un neam mare și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului”. Această promisiune s-a împlinit deplin în Domnul nostru Iisus Hristos, care S-a născut din seminția lui Avraam. După ce a ajuns în țara Canaanului, Avraam a zidit acolo un altar Domnului și I-a adus jertfă. Prin aceasta a sfințit locul prin rugăciune și închinare. De aici învățăm și noi că trebuie să-L facem pe Dumnezeu prezent în viața noastră oriunde ne-am afla: prin rugăciune, prin citirea Sfintei Scripturi și prin participarea la slujbele Bisericii. Chiar și casa noastră sau locul de muncă trebuie să devină, într-o anumită măsură, un altar în care să-L slăvim pe Dumnezeu”, a explicat ierarhul.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul patriarhului Avraam în viața lor duhovnicească.

„Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea credința lui Avraam, ascultarea lui Avraam, răbdarea lui și dorul lui după Dumnezeu, ca să putem urma fără îndoială și fără șovăire chemarea lui Dumnezeu care ne este adresată și nouă”, a spus ierarhul.

Slujba a fost oficiată începând cu ora 17:00, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte părintele Alexandru Rus, protopopul de Turda, părintele Florian Șimonca, parohul Parohiei Turda-Oprișani IV, părintele Cătălin Varga, parohul Parohiei Turda-Oprișani I, ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul Mănăstirii „Mihai Vodă”, precum și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic al Parohiei Turda-Băi.

La finalul slujbei, părintele paroh Florian Șimonca a mulțumit ierarhului pentru slujirea arhierească și pentru binecuvântarea adusă comunității, oferindu-i în semn de recunoștință o icoană cu Maica Domnului.

La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiul Turda și din împrejurimi, care au luat parte cu evlavie la această rânduială liturgică specifică Postului Mare.

Scurt istoric

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Oprișani al municipiului Turda a fost construită între anii 1977–1997.

Pictura interioară a fost realizată între anii 1991–1996, în tehnica frescă, de pictorul Mihai Gabur, iar biserica a fost sfințită la 31 august 1997 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania și de actualul Mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, pe atunci Arhiepiscop al Alba Iuliei.

În cadrul lăcașului de cult își desfășoară activitatea două parohii: Parohia Turda-Oprișani I, păstorită de părintele Cătălin-Veronel Varga, și Parohia Turda-Oprișani IV, avându-l ca paroh pe părintele Florian Șimonca.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Marius Romilă

