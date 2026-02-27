Liturghia Darurilor Înaintesfințite la Turda

Vineri, 27 februarie 2026, în prima săptămână a Postului Mare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Liturghia Darurilor Înaintesfințite la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Turda.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat sensul și originea Liturghiei Darurilor Înaintesfințite, arătând că aceasta păstrează vie râvna creștinilor din primele veacuri.

„Creștinii din primele secole posteau mult mai aspru decât noi. În Postul Mare nu doar că nu mâncau de dulce, ci ajunau până seara. Și atunci, la vecernie, nemâncați și pregătiți, se împărtășeau cu Sfintele și dumnezeieștile Taine. În jurul acestui moment de împărtășire s-au adăugat rugăciuni și cântări specifice și astfel a luat naștere Liturghia Darurilor Înaintesfințite, pentru că aceste Sfinte Taine au fost sfințite la Liturghia de duminică.”

Ierarhul a amintit că, în timpul săptămânii din Postul Mare, nu se săvârșește Liturghia euharistică obișnuită, ci doar sâmbăta și duminica, iar această rânduială păstrează caracterul de pocăință al perioadei, oferind totodată credincioșilor posibilitatea împărtășirii.

Pornind de la lectura din Cartea Facerii, citită în cadrul Liturghiei Darurilor Preasfinția Sa, a explicat credincioșilor din Turda că drama căderii din Rai începe printr-un gând de îndoială și prin distorsionarea cuvântului lui Dumnezeu.

„Păcatul începe întotdeauna prin dialogul cu ispita, prin dialogul cu gândurile care ne ispitesc. Diavolul nu începe cu o negare directă a lui Dumnezeu, ci cu distorsionarea cuvântului Lui. Tot păcatul începe de la un gând care ne vine în minte. Dacă stăm de vorbă cu acel gând, până la urmă ne va convinge.”

Ierarhul a subliniat că adevărata libertate nu constă în autonomie față de Dumnezeu, ci în ascultarea de El.

„Libertatea adevărată este numai când omul ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să-l înrobească pe om; numai diavolul îl înrobește. Consecințele neascultării sunt rușinea, frica, dezbinarea și, în final, moartea. Dar Dumnezeu nu-l abandonează pe om nici în cădere.”

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a mai arătat că lumea contemporană repetă tragedia Edenului prin dorința de autonomie absolută și căutarea fericirii fără Dumnezeu.

„Adevărata fericire nu vine din bunăstare materială, ci din comuniunea noastră cu Dumnezeu. Să nu repetăm greșeala lui Adam, care s-a ascuns de Dumnezeu, ci să răspundem chemării Lui cu pocăință, ca să dobândim nu raiul pierdut de Adam, ci raiul deschis de Hristos prin crucea și slăvita Sa înviere.”

Slujba a fost oficiată de la ora 18:00, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte părintele Alexandru Rus, protopopul de Turda și parohul Parohiei Turda I, părintele Grigore Marchiș, parohul Parohiei Turda III, precum și alți preoți invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei din Turda.

La slujbă au participat numeroși credincioși, care au trăit în duh de rugăciune această seară a primei săptămâni din Postul Mare.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din centrul oraşului Turda, a fost edificată între anii 1926 și 1935, în timpul păstoririi preotului Iovian Mureşan, ctitorul lăcașului de cult.

În prezent, în cadrul bisericii își desfășoară activitatea două parohii: Parohia Turda I, avându-l ca paroh pe preotul Alexandru Rus, care este și protoiereul Protopopiatului Turda, și Parohia Turda III, avându-l ca paroh pe preotul Grigore Marchiș.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Ciprian Negrea

Mai multe poze AICI