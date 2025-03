Liturghia Darurilor la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Vineri, 28 martie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Episcop ales al Episcopiei Sălajului, s-a aflat în mijlocul profesorilor și studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, în Paraclisul Facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, Preasfințitul Părinte Benedict a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, înconjurat de un sobor de clerici, în frunte cu prodecanul instituției de învățământ teologic, pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, și cu vicarul administrativ al Episcopiei Sălajului, preotul Claudiu Nechita.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte conf. univ. dr. Benedict Bistrițeanul, care este și cadru universitar al facultății, a rostit un cuvânt de învățătură inspirat din cuvintele Prorocului David: „Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, / Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele, / Până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob” (Psalmul 131, 3-5). Aceste versete, citite în cadrul Liturghiei, au fost temeiul îndemnului adresat studenților de a-L primi pe Dumnezeu ca pe un oaspete de cinste în adâncul inimii lor, făcând din lăuntrul sufletului o casă a harului dumnezeiesc.

„Fericit este cel care poate să facă lucrul acesta. Ce exprimă aceste versete? Ele ne cheamă să nu avem liniște până când lăuntrul nostru nu se va arăta drept casă a lui Dumnezeu. Care este lăuntrul nostru? Este inima”, a subliniat ierarhul.

Prodecanul facultății, pr. conf. Adrian Podaru, a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și prezență în mijlocul comunității instituției de învățământ teologic clujean. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, i-a dăruit medalia omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj”, instituită de instituția de învățământ teologic clujean cu prilejul canonizării Sfântului Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj, fost profesor și rector al Academiei Teologice din Cluj, care a suferit în temnițele comuniste pentru credința sa, murind în închisoarea Aiud în data de 8 martie 1961.

Scurt istoric

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 7 specializări la nivel master: Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică, Artă Sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor cultural, „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noțiuni de paleografie, Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală și Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa / Mitropolia Clujului