Liturghia Darurilor și Denia de Miercuri seara în Valea Fânațelor CJ

de | apr. 8, 2026

În Săptămâna Sfintelor Pătimiri, miercuri, 8 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Sfinții Proroci Moise și Ilie”, din zona Valea Fânațelor a municipiului Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, în biserica parohială, ierarhul a oficiat ultima Sfântă Liturghie a Darurilor Înaintesfințite din acest Post Mare, urmată de Denia de Miercuri seara (Utrenia din Sfânta și Marea Joi).

Slujba a fost oficiată de la ora 16:00, în prezența unui număr însemnat de credincioși, alături de ierarh slujind un sobor restrâns de clerici, din care au făcut părintele paroh Petru-Nicolae Buran, părintele Silviu Rad și diaconul Constantin-Alexandru Radu.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic al parohiei.

La finalul deniei, preotul paroh Petru-Nicolae Buran a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare.

Text: Marian Șomlea

Foto: Sebastian Suărășan

Mai multe poze AICI

