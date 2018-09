Liturghie arhierească în parohia sălăjeană Ip

Photo Credit To EPISCOPIA SĂLAJULUI

Vineri, 14 septembrie 2018, cu ocazia praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ip, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și părintele Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Dumitru-Florin Pușcaș, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Ceaca, din Protopopiatul Jibou. La finalul slujbei, ierarhul a acordat o diplomă de apreciere primarului Comunei Ip, ca urmare a implicării acestuia în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la biserica parohiei.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oficiat o slujbă de pomenire a celor 157 de localnici români, care au fost asasinați, în toamna anului 1940, de armata ungară, în complicitate cu etnicii maghiari locali, sub pretextul răzbunării a doi militari unguri, morți într-o explozie ce a avut loc în Ip, în data de 7 septembrie 1940, cu ocazia trecerii trupelor prin localitate. După slujba Parastasului, au avut loc depuneri de jerbe şi coroane de flori, la eveniment fiind prezenți și reprezentanţi ai instituțiilor județe și locale, precum și reprezentanți ai tuturor partidelor şi alianţelor politice din judeţ.

Localitatea Ip este atestată documentar, pentru prima dată, în anul 1208, când satul apare sub numele de Villa Ypu, însă cercetările arheologice au dovedit prezența omului în satele Zăuan și Ip încă din perioada neoliticului.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că biserica din Ip are o vechime destul de mare, anul construirii acesteia nefiind cunoscut, însă potrivit tradiției orale, care s-a transmis, prin viu grai, din generație în generație, lăcașul de cult, construit în cea mai mare parte din piatră și din mai puțină cărămidă, ar fi fost, la început, o clădire turcească, pe care, după plecarea acestora, credincioșii satului au transformat-o în biserică. Aceasta are forma unei case țărănești, fiind lungă de 12 m și lată de 8 m. De asemenea, vechiul lăcaș de cult, care este fără turn și cu doar o singură intrare, nu este pictat. Catapeteasma este din zid masiv și are trei uși. În anul 1976 părintele Ioan Marian a fost numit preot al Parohiei Porț, de care țineau, din punct de vedere jurisdicțional, și filiile Ip și Leșmir.

În anul 1987 s-au făcut demersuri pentru construirea noii biserici din Ip, autorizaţia de construcţie fiind obţinută în data de 30 iulie 1988. Astfel, în toamna anului 1988, în data de 12 septembrie, s-au demarat lucrările de edificare a lăcașului de cult, iar în anul 1990 acestea au fost finalizate. Între anii 1997-1999, biserica nouă a fost pictată în tehnica frescă, iar în data de 12 septembrie 1999 aceasta a fost sfinţită de Preasfințitul Părinte loan Mihălțan, Episcopul Oradiei.

În anul 2008, în apropiere de biserica veche, s-a ridicat în cimitirul ortodox din satul Ip un altar de vară, care a fost aşezat lângă mormântul celor 157 de persoane, care au fost asasinate în toamna anului 1940. Tot în același an, a fost executată o reparaţie capitală la vechiul lăcaș de cult din cimitir, tencuiala fiind dată jos până la cărămidă, iar fundația fiind întărită cu stâlpi din beton. De asemenea, biserica a fost tencuită atât în interior, cât și în exterior, s-a turnat șapa de beton, iar acoperişul a fost reparat. Toate aceste lucrări au fost sfințite de Preasfințitul Părinte Petroniu, în data de 14 septembrie a anului 2008.

Până în anul 2000, localitatea Ip a fost filie a Parohiei Porţ. Începând cu acest an, sub păstorirea Părintele Ioan Marian s-au derulat o serie de lucrări ce au vizat înfrumusețarea celor două lăcașuri de cult și a casei parohiale.