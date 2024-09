Liturghie arhierească la începutul anului universitar 2024-2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Anul universitar 2024-2025 a început prin rugăciune la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, instituție de învățământ teologic care împlinește anul acesta 100 de ani de la înființare. Cu acest prilej, luni, 30 septembrie, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie, în prezența studenților și a profesorilor facultății.

Manifestările dedicate deschiderii noului an universitar au debutat în paraclisul facultății, la ora 9:30, unde Preasfințitul conf. univ. dr. Benedict Bistrițeanul, cadru universitar al facultății, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți profesori, în frunte cu prodecanul instituției de învățământ – pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Episcop-vicar Benedict a rostit un cuvânt de învățătură pe tema „Teologia ca apropiere de Dumnezeu”. Ierarhul i-a încurajat pe studenții prezenți să se apropie de Dumnezeu cu smerenie și să persevereze în studiul teologiei și în trăirea unei vieți ascetice asumate, fără pretenții de a primi imediat o experiență duhovnicească intensă, reamintindu-le că Dumnezeu, la momentul potrivit, le va oferi o experiență personală cu El.

De asemenea, Preasfinția Sa a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul-vicar Benedict Bistrițeanul a săvârșit o slujbă de Te Deum, în prezența cadrelor didactice și a studenților.

Prodecanul facultății, pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită la început de an universitar.

Întâlnirea studenților cu tutorii de an

De la ora 12:30 a avut loc întâlnirea studenților de la nivel licență cu tutorii de an, iar de la ora 18:00, întâlnirea studenților masteranzi cu tutorii celor șapte specializări. Ziua se va încheia cu rugăciunea de seară, săvârșită în paraclisul facultății, de la ora 19:30, după care studenții se vor întâlni cu duhovnicul facultății, ierom. Grigorie Foltiș, și cu reprezentații studenților.

Deschiderea festivă

Manifestările dedicate începerii noului an universitar vor culmina marți seara, 1 octombrie, de la ora 18:00, în aula facultății, cu deschiderea festivă a cursurilor, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte prof. univ. dr. Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care va adresa un cuvânt de binecuvântare, urmat de mesajul decanului facultății, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.

Prelegerea inaugurală va fi susținută de pr. lect. univ. dr. Ioan-Tănase Chis, care va vorbi pe tema „Despre «măsura» și «nemăsura» teologică a lumii”.

100 de ani de învățământ teologic ortodox universitar clujean

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 7 specializări la nivel master: Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică, Artă Sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor cultural, „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noțiuni de paleografie, Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală și Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa / Mitropolia Clujului