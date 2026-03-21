Liturghie arhierească la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca

Sâmbătă, 21 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”, care anul acesta, la data de 1 aprilie, împlinește 15 ani de la primirea titulaturii de „Institut Regional de Gastroenterologie și Hepatologie”, denumire sub care funcționează în prezent.

Cu acest prilej, în Amfiteatrul Clinicii Medicală III, unde funcționează și capela cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor restrâns de clerici, marcând prin rugăciune ziua institutului. Din sobor au făcut parte: vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, secretarul eparhial – preotul Eugen Adrian Truța, protopopul de Cluj-Napoca – preotul Alexandru Constantin Ciui și părintele Daniel Gheorghe Puian – preot de slujire caritativă în cadrul Clinicii Medicală III.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Bolnav am fost și M-ați cercetat” (Matei 25, 36). În acest sens, ierarhul le-a vorbit medicilor, pacienților și credincioșilor prezenți despre faptele milei trupești, subliniind că cercetarea și îngrijirea celor bolnavi reprezintă o lucrare de iubire creștină și o împlinire a poruncii Evangheliei.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe toți cei care, prin grija și slujirea lor, îi ajută pe cei aflați în suferință, punând astfel în practică una dintre faptele milei trupești: cercetarea și ajutorarea celor bolnavi.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Sotirios”, dirijat de studentul Darius Călugăr, compus din absolvenți și studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La chinonic, arhidiaconul Ionuț Koblicska a interpretat pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat o icoană cu Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, remarcabil chirurg, profesor universitar și arhiepiscop ortodox, recunoscut ca ocrotitor al medicilor, precum și ajutător și tămăduitor al bolnavilor. Icoana urmează să fie amplasată în Blocul operator de Endoscopie Digestivă.

În calitate de gazdă, părintele Daniel Gheorghe Puian i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare. De asemenea, un cuvânt de mulțumire și felicitare i-a adresat și managerului Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, dr. Mihai Adrian Mleșnițe, care la începutul acestui an a împlinit 20 de ani de activitate managerială, oferindu-i în dar o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

La rândul său, o alocuțiune a rostit și domnul manager Mihai Adrian Mleșnițe, care, în semn de prețuire și recunoștință, din partea instituției, i-a oferit Părintelui Mitropolit Andrei o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

La Sfânta Liturghie au participat oficialități civile și militare, cadre medicale și universitare, conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, personalul administrativ și auxiliar, precum și alți credincioși clujeni. Toți cei prezenți au fost binecuvântați de ierarh și au primit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

Scurt istoric

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” (fostul Spital Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Octavian Fodor”), cunoscut și sub denumirea de „Clinica Medicală III”, este unitate sanitară, de utilitate publică, cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1973. Spitalul funcţionează sub noua denumire din data de 1 aprilie 2011, cu un număr de 410 paturi şi peste 1000 de angajaţi: medici, cadre didactice cu integrare clinică, medici rezidenţi, asistenţi medicali, personal auxiliar şi personal TESA, conform paginii Institutului.

Serviciile religioase creștin-ortodoxe sunt oferite la patul bolnavului, la solicitarea pacienților sau aparținătorilor, de către preotul de slujire caritativă Gheorghe Daniel Puian. De asemenea, pacienții de alte confesiuni, la solicitare, pot beneficia de servicii religioase care vor fi oferite tot la patul bolnavului.

La data de 18 septembrie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie. Cu acest prilej, Mitropolitul Clujului a sfințit peste 100 de icoane cu Maica Domnului „Pantanassa”, izbăvitoarea de cancer, care au fost așezate în saloanele spitalului. Acțiunea a făcut parte din cadrul proiectului intitulat „O icoană în fiecare salon” și a fost posibilă prin implicarea conducerii și a personalului Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie, dar si a unor oameni cu suflet mare din afara lui.

În data de 17 aprilie 2024, la Cluj-Napoca, a avut loc lansarea Programului Național de Transplant Hepatic, în cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, unitate sanitară care a primit acreditarea pentru a efectua transplantul hepatic. Astfel, primul transplant hepatic a fost realizat la data de 14 septembrie 2024, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, la o pacientă în vârstă de 25 de ani. Activitatea medicală a Centrului de Transplant Hepatic se desfășoară sub coordonarea profesorului universitar doctor Nadim Al Hajjar. Până în prezent, în România funcționează trei centre de transplant hepatic: la București, Iași și Cluj-Napoca, cel din urmă fiind cel de-al treilea înființat.

În data de 8 octombrie 2025, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat pavilionul unde se desfășoară activitatea Centrului de Transplant Hepatic, precum și personalul medical și administrativ prezent la eveniment. De asemenea, pentru pavilionul unde își desfășoară activitatea centrul, ierarhul a oferit în dar o icoană cu Maica Domnului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului