Liturghie arhierească și binecuvântarea lucrărilor efectuate la biserica din Podirei

În Duminica a 6-a după Paști, a Vindecării orbului din naștere, 17 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul comunității ortodoxe din Podirei, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul binecuvântării lucrărilor de renovare efectuate la biserica din localitate.

De la ora 9:30, ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate în ultimii ani la biserica cu hramul „Buna Vestire”, după care a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița, preotul Ioan Marius Pintican, protopopul emerit Alexandru Vidican, preotul paroh Grigore Linul, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, care ne aduce în prim-plan minunea vindecării orbului din naștere, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Lumină spirituală”. Ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne dăruiește atât lumina trupească, cât și lumina sufletească, făcând referire la cuvintele Domnului: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).

În continuare, Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor despre pericolul orbirii sufletești, arătând că apropierea de Hristos este singura cale prin care omul își poate păstra vederea duhovnicească. Totodată, a evidențiat cele trei mari patimi prin care diavolul încearcă să orbească sufletele oamenilor: iubirea de avere, iubirea de mărire și iubirea de plăcere.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Parohiei Chintelnic, dirijat de prof. Aurelian Filip. La chinonic, corul parohial și interpreta de muzică populară Larisa Ștefania Varga au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și înfrumusețare ale bisericii.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Grigore Linul Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața Bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Primarul comunei Șieu-Măgheruș, domnul Sorin Aurel Mititean, a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, iar epitropii bisericii, domnii Mihai Pop și Ioan Dan, au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Totodată, mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și centrale, precum și numeroși credincioși. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii, lăcașul dovedindu-se neîncăpător.

Scurt istoric

Biserica din Podirei, cu hramul „Buna Vestire”, a fost construită în perioada 2007–2009, la inițiativa și prin contribuția credincioșilor din localitate, în frunte cu familia Doru și Raveca Ghineț. Piatra de temelie a fost pusă la 25 martie 2007 de un sobor de clerici, în frunte cu protopopul Alexandru Vidican.

Lăcașul de cult a fost ridicat într-un interval de aproximativ un an, iar în perioada 2008–2009 a fost împodobit cu pictură în tehnica tempera grasă, realizată de pictorul Alin Iuga din Beclean. Biserica a fost târnosită la 26 iulie 2009 de către Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În perioada 2020–2026, biserica a trecut printr-un amplu proces de renovare și înfrumusețare, care a inclus refacerea integrală a turnului, renovarea exteriorului și a picturii exterioare, cu scena Bunei Vestiri, precum și amenajarea curții.

Din punct de vedere administrativ-bisericesc, localitatea Podirei este filie a Parohiei Chintelnic din Protopopiatul Bistrița. Din anul 2009 și până în prezent, credincioșii din Chintelnic și Podirei sunt păstoriți de preotul paroh Grigore Linul, care este doctor în istorie și autorul a numeroase articole și studii de specialitate.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului