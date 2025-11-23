Liturghie arhierească și binecuvântarea lucrărilor efectuate la casa parohială din Cășeiu

În Duminica a 26-a după Rusalii (a bogatului căruia i-a rodit țarina), 23 noiembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Cășeiu, Protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul binecuvântării lucrărilor de renovare efectuate la casa parohială.

De la ora 10:00, în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, preotul paroh Alexandru-Marian Covaciu, fostul paroh – preotul pensionar Ioan Roșca, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Comoară în cer”, pornind de la versetele scripturistice: „Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură” (Matei 6, 19-20). Luând aminte la pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, ierarhul a subliniat că trebuie să avem o atitudine corectă față de bunurile materiale și să ne adunăm comori în cer, nu pe pământ.

„Noi medităm la comoara pe care ne-o putem aduna în cer, nu pe pământ. Domnul Hristos nu osândește neapărat bogăția, dar ne învață să fim cumpătați, să fim credincioși, să fim preocupați de lucrurile sfinte. (…) În postul Crăciunului, în mod special, suntem îndemnați să ne adunăm comori în ceruri, să fim milostivi, să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i adăpăm pe cei însetați, să-i îmbrăcăm pe cei goi și să săvârșim toate celelalte fapte ale milei creștine”, a spus ierarhul.

Vorbind despre adevărata comoară pe care creștinul o poate aduna în ceruri, Mitropolitul Clujului a adăugat:

„Postim de bucate pentru că suntem creștini, dar trebuie să postim și de răutate, trebuie să fim buni și să-i ajutăm pe cei necăjiți. (…) Neapărat trebuie să ne spovedim și să ne împărtășim, să citim din Sfânta Scriptură și să facem cât mai multe lucruri bune, pentru ca să ne pregătim cămara sufletului, iar la Crăciun, efectiv, să intre Domnul Hristos și să nu mai plece niciodată.”

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alin-Ardelean Mariș, pe seama Parohiei Căpușu Mare, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theodoros” de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. La chinonic, interpreta de muzică populară Zina Doboș a interpretat colinde.

La finalul slujbei, preotul paroh Alexandru-Marian Covaciu i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, i-a oferit o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, pe parohul Alexandru-Marian Covaciu. Primarul comunei Cășeiu, Marinel Baias, a primit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, epitropul bisericii, domnul Viorel Boldor, a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, cântărețul bisericii, domnul Nicolae Tătar, a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, domnul Gavril Man, consilier parohial, a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar pictorii bisericești Constantin Bumbu și Liviu Bumbu, fii ai satului, au fost distinși cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni. Membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Binecuvântarea casei parohiale

După săvârșirea Liturghiei, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii doi ani la casa parohială. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Gabriela Covaciu o icoană cu Maica Domnului.

Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cășeiu a fost construită în anul 1900, în formă de navă. De-a lungul anilor, a fost restaurată de mai multe ori, iar între anii 2001-2002 a fost împodobită cu pictură. Lăcașul de cult a fost resfințit la data de 30 iunie 2002 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

În Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului), 8 ianuarie 2023, Preasfințitul Părinte Benedict, astăzi Episcopul Sălajului, la acea vreme Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii ani la biserica parohială. Lăcașul de cult a fost restaurat și înfrumusețat atât la exterior, cât și la interior, prin grija și osteneala enoriașilor și a autorităților locale, în timpul păstoririi preotului Ioan Roșca, paroh între anii 2011–2023.

Din iulie 2023 și până în prezent, comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Alexandru-Marian Covaciu.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului