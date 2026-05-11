Liturghie arhierească și binecuvântarea lucrărilor în Parohia Coșbuc

În Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei), 10 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea bistrițeană Coșbuc, satul natal al poetului George Coșbuc, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 160 de ani.

Cu acest prilej, de la ora 10:00, Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare efectuate în ultimii ani la exteriorul bisericii parohiale cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: părintele Ovidiu Sermeșan, protopopul de Năsăud, protosinghelul Irineu Paneș, starețul Mănăstirii Bichigiu, părintele paroh Iuliu Morariu, protosinghelul Porfirie Țanc, starețul Mănăstirii Telcișor-Buscatu, precum și alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel a tâlcuit dialogul dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, explicând profunzimea adevăratei închinări. Ierarhul a subliniat faptul că, fără revelația divină, omul nu poate găsi singur calea spre adevăr, avertizând asupra riscului de a confunda experiența religioasă autentică cu simple rătăciri ideologice:

„Omul nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu doar cu mintea lui, ci doar dacă Dumnezeu i Se descoperă. Fără revelație dumnezeiască, religia nu este decât o falsă religie. Textul Evangheliei de astăzi ne atrage atenția asupra riscului de a crede că ne aflăm pe calea mântuirii, când de fapt am putea fi pe calea erorii”, a explicat Preasfinția Sa.

Pornind de la cuvintele Mântuitorului despre închinarea „în duh și în adevăr”, Părintele Episcop a arătat că adevăratul cult nu mai este condiționat de un spațiu fizic limitat, ci de prezența vie a Duhului Sfânt în inima omului. În această perspectivă, închinarea aparține celui care alege calea smereniei:

„Adevărata închinare aparține omului duhovnicesc, născut din nou prin credință. Hristos este Adevărul, o Persoană care Se smerește și slujește. Cei care voiesc să fie cu adevărat închinători ai Tatălui trebuie să urmeze calea smereniei și a iubirii curate, pășind zi de zi pe această cale pentru a trăi în Adevăr.”

Ierarhul a mai vorbit și despre condiția esențială pentru a păstra legătura cu Dumnezeu: alungarea autosuficienței și cultivarea setei după sfințenie. Un om plin de sine, a avertizat ierarhul, nu mai simte nevoia de Dumnezeu, în timp ce inima smerită devine un magnet pentru har:

„Omul care este plin de sine nu mai însetează după Dumnezeu. Închinarea vrednică se împlinește prin omul care se vede pe sine așa cum îl vede Dumnezeu, fiind mereu conștient de neajunsurile sale. Dacă vrem să statornicim o legătură dătătoare de viață cu Dumnezeu, trebuie să dăm întâietate aproapelui. Atunci inima noastră va atrage la sine Duhul Adevărului.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Anghelos” din Cluj-Napoca. La momentul chinonicului, Corul parohiei a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, părintele paroh Iuliu Morariu a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare. Apoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oferit credincioșilor iconițe cu Învierea Domnului, în semn de binecuvântare și apropiere sufletească.

Ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul i-a oferit părintelui paroh Iuliu Morariu, Ordinul „Mihai Vodă” pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire pentru rodnica implicare în viața Bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului. Domnul Nicolae Petri, directorul general al companiei de construcții Diferit S.R.L, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. Domnul Ioan Pavelea, primarul comunei Coșbuc, a fost distins cu Ordinul „Mihai Vodă”. Domnul Vasile Vasile a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”. Domnul Nicolae Runcan a fost distins cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Domnul Pavel Sângeorzan și doamna Ioana Sângeorzan au primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”. Domnii Nechita Someșan, Ioan Burnar, Liviu-Alexandru Popu, Ioan Biriș au fost distinși cu Diploma omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Domnii Bugnar Leon, Cira Vasile, Roș Anchidim, Tarniță Dorin Ioan și Cotuțiu Ioan au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

Sărbătoarea comunității s-a desfășurat în prezența oficialităților locale, a numeroși credincioși și fii ai satului, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice Țării Năsăudului.

Istoric

Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Coșbuc a fost edificată în anul 1901.

Pe locul acesteia a existat o biserică mai veche, din lemn, cu același hram. În aceasta au slujit strămoșii poetului George Coșbuc, toți preoți din tată în fiu.

De-a lungul timpului, biserica a fost supusă mai multor lucrări de renovare. În anul 1965 au fost efectuate reparații interioare și exterioare, fiind adăugat și gardul de fier împrejmuitor. Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 5 iunie 1966, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Coșbuc, prilej cu care a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de rugăciune.

O nouă etapă de înfrumusețare a avut loc începând cu anul 1983, când s-au realizat importante lucrări de reparație, iar biserica a fost pictată în tehnica frescă, de preoții Ștefan Teodor și Tistu Victor. În urma acestor lucrări, la data de 27 august 1989, același ierarh a săvârșit slujba de resfințire.

Din anul 2012, odată cu instalarea noului preot paroh, părintele Iuliu Morariu, biserica a fost renovată complet în interior, sub coordonarea căruia au fost realizate importante lucrări de înfrumusețare. Astfel, au fost înlocuite ferestrele vechi cu unele din termopan și lemn de stejar stratificat, a fost instalat un sistem de încălzire centrală, a fost refăcută pardoseala și restaurat iconostasul, iar Sfânta Masă a fost rezidită. În urma acestor ample lucrări, la data de 20 septembrie 2016, când s-au împlinit 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Macarie, Episcopul Europei de Nord, au resfințit lăcașul de rugăciune.

În curtea bisericii își dorm somnul de veci părinții poetului George Coșbuc, preotul Sebastian și soția sa, Maria, bunicul Anton Coșbuc, precum și nepotul de frate al poetului, preotul George Coșbuc.

Începând cu anul 2012, Parohia Coșbuc este păstorită de preotul paroh Iuliu Morariu.

Text: Marian Șomlea și Viorica Văscu

Foto: Marica Gheorghe

