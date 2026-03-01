Liturghie arhierească și binecuvântarea noii case parohiale din Guga

În Duminica întâi din Postul Mare (a Ortodoxiei), 1 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Guga, Protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul sfințirii noii case parohiale.

De la ora 10:00, în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, preotul paroh Alexandru Ioan Circa, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Biserica Ortodoxă îl mărturisește pe Hristos, iar creștinul-ortodox îl urmează pe Hristos”. În cadrul acestuia, pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii”, Înaltpreasfinția Sa a numit Biserica Ortodoxă păstrătoare și promotoare a revelației lui Ioan și a adevărului de credință.

De asemenea, ierarhul a vorbit despre importanța și rolul icoanelor în viața credincioșilor și a arătat cât de importante sunt faptele de milostenie, citind în acest sens Pastorala Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul mântuirii 2026. La finalul textului pastoral, credincioșii au fost îndemnați să fie darnici și milostivi cu aproapele lor și să sprijine activitățile Bisericii prin contribuţia lor la colecta pentru Fondul Central Misionar. Sumele vor fi destinate activităților misionare și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și sprijinirii parohiilor izolate, în care locuiesc doar oameni în vârstă, a mănăstirilor sărace şi a eparhiilor din ţară şi din diaspora, cu posibilităţi financiare reduse.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Gabriel Mureșan, pe seama Parohiei Năsal, Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Theotokos”. La chinonic, interpretul de muzică populară Ioan Dordoi a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Alexandru Ioan Circa i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, i-a oferit o icoană cu Răstignirea Domnului.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, pe parohul Alexandru Ioan Circa. Florin Nicolae Bâlc a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, Augustin Tătar a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni, Valer Mureșan a primit Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, Augustin Varga a fost distins cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, Dănuț Dordoi a primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, iar Felician Gârbovan a primit „Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”. Membrii Consiliului și Comitetului Parohial, doamna preoteasă Diana Circa, precum și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Sfințirea noii case parohiale

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială din Guga, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2020–2026. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Diana Circa o icoană cu Maica Domnului.

Evenimentul a avut loc în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși.

Scurt istoric

Localitatea Guga, din comuna Cășeiu, județul Cluj, este atestată documentar din anul 1590. Denumirea Guga derivă din termenii slavi „gug” și „glega”, care se traduc prin „deal în formă de con”. În partea de nord a localității se află un deal cu formă conică, ce domină împrejurimile.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Guga a fost construită între anii 1992-2003, pe locul vechii bisericii care a fost edificată între ani 1907-1909. Lăcașul de cult a fost sfințit la 25 mai 2003, de către Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, pe atunci fiind Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

În localitate mai există o biserică, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, edificată între anii 1982-1983, care deservește credincioșii de pe Valea Gugii.

Între anii 1925–1935, în cadrul comunității a slujit și cunoscutul duhovnic Nicodim Măndiță.

Din luna mai 2022 și până în prezent, cu multă râvnă și tact pastoral, comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Alexandru Ioan Circa, care a demarat un amplu proces de renovare și înfrumusețare la ambele biserici din localitate.

Mai multe fotografii AICI

Text: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto: Dragoș Stroian