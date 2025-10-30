Liturghie arhierească și parastas pentru arhimandritul Nicolae Moldovan, la un an de la trecerea sa la Domnul

Astăzi, 30 octombrie, la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Nicolae Moldovan, fostul stareț al Mănăstirii Nicula, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, având alături un sobor numeros de preoți și diaconi.

Din soborul slujitor au făcut parte Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Arhimandritul Iustin Miron, actualul stareț al așezământului monahal, stareți, duhovnici și preoți invitați, precum și arhid. Dan Văscu, directorul Radio Renașterea.

La slujbă au luat parte oficialități civile și militare, fii duhovnicești ai părintelui Nicolae, precum și obștea monahală pe care acesta a condus-o cu devotament și dragoste de Biserică.

După citirea pericopei evanghelice de la Luca 9, 7–11, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul a vorbit despre atitudinea lui Irod față de Mântuitorul, amintind că o curiozitate lipsită de credință nu aduce lumină, ci confuzie:

„Să nu-ți pui întrebări la care nu știi dacă vei primi un răspuns… acestea sunt tainele lui Dumnezeu și nu ți este ție de folos să le cunoști.”

Punând în antiteză curiozitatea lui Irod cu credința apostolilor, ierarhul a subliniat puterea încrederii totale în Dumnezeu:

„Apostolii au plecat în misiune fără să ia nimic — nici pâine, nici bani, nici toiag — pentru că s-au încrezut în cuvântul Domnului.”

În încheiere, Preasfinția Sa a arătat că adevărata întâlnire cu Hristos se trăiește doar în inimile curate:

„Atunci când ne apropiem de Domnul Hristos cu o inimă sinceră, lumina Lui ne va lumina și pe noi, și vom primi adevărata vindecare — mai întâi a sufletului și apoi a trupului.”

După Sfânta Liturghie, în cimitirul mănăstirii Nicula, acolo unde se află mormântul Părintelui Nicolae Moldovan, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba parastasului, alături de PS Părinte Samuel Bistrițeanul, Arhim. Dumitru Cobzaru, Arhim. Iustin Miron, Pr. Paul Isip, Protopop de Gherla, Arhid. Caludiu Grama, consilier eparhial, obștea monahală, preoți din Protopopiatul Gherla și numeroși credincioși.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre bunătatea, blândețea și dragostea care au caracterizat viața fostului stareț:

„Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.

Părintele Nicolae i-a privit pe toți, i-a iubit pe toți și le-a purtat sarcinile tuturor.

Era plin de bunătate și îi primea cu drag pe credincioșii care veneau cu necazurile și greutățile lor, iar aceștia plecau acasă cu sufletul liniștit.”

Mitropolitul Clujului a evocat, de asemenea, legătura spirituală dintre părintele Nicolae și poetul Ioan Alexandru, al cărui mormânt se află în apropiere, amintind versurile din poezia Epitaf:

„El n-a murit și nu mai doarme până la Înviere…”

La final, toți cei prezenți au participat la agapa frățească în semn de recunoștință și comuniune pentru cel care a fost duhovnicul, povățuitorul și părintele sufletesc al multora.

Arhimandritul Nicolae Moldovan (23 dec. 1960 – 30 oct. 2024)

Arhimandritul Nicolae Moldovan s-a născut în 23 decembrie 1960 la Agrișu de Sus, județul Bistrița-Năsăud, în familia lui Iustin și Ludovica Moldovan, primind la botez numele de Vasile.

După absolvirea liceului la Bistrița, a făcut stagiul militar obligatoriu, iar apoi a lucrat în diverse întreprinderi până când, simțind chemarea de la Dumnezeu și cu sfatul mai multor duhovnici și al Părintelui Paroh Ioan Beudean, a decis să aleagă viața monahală.

În 1991, a intrat în obștea Mănăstirii Nicula, unde a fost călugărit în 1992, primind numele Nicolae.

În 1993, a fost numit econom al mănăstirii și a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Bartolomeu Anania, apoi preot.

Contribuția sa la dezvoltarea mănăstirii i-a adus, în anul 2000, rangul de protosinghel. În 2012, a fost numit stareț și hirotesit arhimandrit.

Pe durata celor 12 ani de stăreție, a dat dovadă de o grijă profundă față de mănăstire și de pelerinii care căutau sfat și mângâiere sufletească la Nicula.

