Liturghie arhierească și sfințirea casei parohiale din Parohia Turda-Băi

În Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei), 10 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Turda-Băi, Protopopiatul Turda, județul Cluj, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială.

De la ora 10:00, în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda – preotul Alexandru Rus, preotul paroh Claudiu-Teodor Șumandea, pr. asist. univ. drd. Bogdan Șopterean – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, pornind de la pilda femeii samarinence, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele izvoare din care sufletul omului se adapă cu „apa cea vie”: Taina Spovedaniei și Taina Sfintei Euharistii.

Ierarhul a subliniat faptul că, pentru ca apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu, să rămână în sufletul nostru, este nevoie de o viață trăită în comuniune cu Dumnezeu, prin pocăință sinceră, împărtășire cu Sfintele Taine și îndreptarea vieții.

„Femeii samarinence, pentru a primi apa cea vie, adică harul lui Dumnezeu în suflet, Domnul Hristos i-a cerut un lucru: să se spovedească, să-și mărturisească păcatele și să-și îndrepte viața. Și nouă, tuturor creștinilor, pentru a avea sufletul plin de pace și de harul lui Dumnezeu, Hristos ne cere să ne spovedim cu regularitate”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

În acest context, Părintele Mitropolit a amintit cuvântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care arată limpede puterea mărturisirii: „Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată întinăciunea” (I Ioan 1, 9), subliniind că prin spovedanie sinceră sufletul se curățește și se pregătește pentru primirea harului dumnezeiesc.

În continuare, ierarhul a evidențiat importanța împărtășirii cu Sfintele Taine:

„O spovedanie sinceră, făcută la vremea ei, ne curățește sufletul și ne ajută să primim apa cea vie. După ce ne-am spovedit bine, ne cuminecăm și primim Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (…) Tare aș dori să fiți încredințați, asemenea femeii samarinence, că, având sufletul curat, primim apa cea vie, care nu ne mai lasă să însetăm niciodată. Acest lucru vi-l dorim tuturor.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Parohial, dirijat de Rareș Brad, care, la chinonic, a interpretat pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Claudiu Teodor Șumandea i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o icoană cu Învierea Domnului.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta cruce pectorală, pe parohul Claudiu-Teodor Șumandea. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit Bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Prim-epitropul Florin Cocus și domnul Liviu Nicoară au fost distinși cu Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, domnii Mihai Hădărean și Rareș Brad au primit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni, domnul Nicolae Jurca a fost distins cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar domnul Aurel Arion a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru mireni. Membrii Consiliului și Comitetului Parohial, Corul Parohial, precum și alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Sfânta Liturghie a avut loc în prezența a numeroși credincioși turdeni, în frunte cu stareța Mănăstirii Pădureni, stavrofora Nectaria Pușcaș. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii parohiale, lăcașul dovedindu-se neîncăpător.

Sfințirea noii case parohiale

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2024–2026. Cu acest prilej, la finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i-a dăruit doamnei preotese Andreea Șumandea o icoană cu Sfânta Treime.

Scurt istoric

Parohia Turda-Băi a fost înființată în anul 2006, desprinzându-se din Parohia Turda II, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioșilor din cartierul Băile Sărate.

Biserica parohială, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, a fost construită în perioada 1999–2011, iar piatra de temelie a fost pusă la 21 octombrie 1999, paroh și ctitor fiind preotul Aurel Mișca. Biserica a fost edificată în formă de navă, cu acoperiș moldovenesc larg și arcade brâncovenești. De asemenea, este împodobită cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorul Petru Tegla.

Lăcașul de cult a fost târnosit la data de 18 septembrie 2011 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și cu vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul), pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Din luna iulie 2020 și până în prezent, comunitatea parohială este păstorită de preotul paroh Claudiu-Teodor Șumandea.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului