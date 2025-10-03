„LogIN la viață” – întâlnirea inginerilor și IT-iștilor, la Mănăstirea Nicula

Comunitatea de ingineri și IT-iști se reunește la Mănăstirea Nicula pentru cea de-a patra întâlnire, un eveniment dedicat reflecției asupra ritmului vieții și a modului în care tehnologia influențează existența de zi cu zi. Întâlnirea are loc în acest sfârșit de săptămână, într-un spațiu unde liniștea resetează ritmul și unde fiecare poate redescoperi sensul interior.

Invitatul ediției este pr. prof. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca și autor de manuale de religie, care va provoca participanții să privească dincolo de ecrane și algoritmi și să descopere cum pot naviga provocările inteligenței artificiale în viața cotidiană.

Evenimentul, desfășurat sub genericul „LogIN la viață”, propune o pauză de la zgomotul digital și o conectare autentică la esențial, prin dialog, reflecție și comuniune. Înscrierile se fac online, pe platforma dedicată: formular de înscriere.