Lucrări de întreținere pe drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula

Consiliul Județean Cluj a executat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 109T (DJ 109C) Nicula – Mănăstirea Nicula, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în siguranță.

Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj:

„Am dorit îmbunătățirea urgentă a condițiilor de circulație pe acest sector de drum județean având în vedere că vineri, 15 august, Mănăstirea Nicula celebrează hramul Adormirea Maicii Domnului, eveniment la care sunt așteptați să participe mii de pelerini.”

Concret, Consiliul Județean Cluj a executat operațiuni constând în lucrări de întreținere a părții carosabile prin colmatarea rosturilor, realizarea de rigole de acostament, de montare de parapete metalici și elemente de capăt unde situația a impus-o. De asemenea, au fost montați butoni și plăcuțe reflectorizante pe stâlpi și parapete.