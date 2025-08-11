Radio Renașterea

ASCULTĂ LIVE

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Societate

Lucrări de întreținere pe drumul județean Nicula – Mănăstirea Nicula

de | aug. 11, 2025

Consiliul Județean Cluj a executat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 109T (DJ 109C) Nicula – Mănăstirea Nicula, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în siguranță.

Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj:

„Am dorit îmbunătățirea urgentă a condițiilor de circulație pe acest sector de drum județean având în vedere că vineri, 15 august, Mănăstirea Nicula celebrează hramul Adormirea Maicii Domnului, eveniment la care sunt așteptați să participe mii de pelerini.”

Concret, Consiliul Județean Cluj a executat operațiuni constând în lucrări de întreținere a părții carosabile prin colmatarea rosturilor, realizarea de rigole de acostament, de montare de parapete metalici și elemente de capăt unde situația a impus-o. De asemenea, au fost montați butoni și plăcuțe reflectorizante pe stâlpi și parapete.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Societate
A început sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

A început sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

Astăzi, 4 august 2025, a început sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Programul este următorul: 4–5 august: Evaluarea...

MODIFICARE TARIFE de TRANSPORT PUBLIC in CLUJ-NAPOCA

MODIFICARE TARIFE de TRANSPORT PUBLIC in CLUJ-NAPOCA

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.  anunţă  ca începând cu data de 01.08.2025 prețul biletelor și  abonamentelor pentru transportul în comun in municipiul Cluj-Napoca se majorează in conformitate cu  H.C.L. Cluj-Napoca  nr. 481 din 7 iulie 2025. Menționăm...