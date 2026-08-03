Lucrări de reabilitare și amenajare peisagistică la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | Comunicat de presă

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu sediul în Piața Avram Iancu, nr. 18, anunță implementarea proiectului „Reabilitarea, Restaurarea și Introducerea în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane” din Cluj-Napoca (COD SMIS 302121), finanțat prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest.

Proiectul este autorizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin autorizația de construire nr. 585/2023. De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Cluj a emis avizele favorabile pentru toaletarea vegetației și pentru tăierea arborilor care afectează direct structura de rezistență a edificiului eclesiastic.

Îndepărtarea acestor arbori reprezintă o etapă tehnică necesară pentru derularea lucrărilor de reabilitare exterioară a Catedralei Mitropolitane. Decizia APM Cluj are la bază o expertiză biologică riguroasă, realizată de conf. univ. biolog dr. Livia Bucșa, expert M.C., documentul fiind parte integrantă din documentația tehnică a proiectului.

La finalizarea lucrărilor de restaurare, zona perimetrală va beneficia de o reamenajare completă pentru refacerea și îmbunătățirea peisajului urban. Noul concept peisagistic include plantarea de noi arbori și arbuști, adaptat contextului arhitectural și istoric al pieței.

Manager de proiect

Ec. Sorin Augustin Câlea

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului

Pr. Cornel Coprean