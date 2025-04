Lucrări din creația compozitorilor Gustav Mahler și Franz Schubert la Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca

Vineri, 11 aprilie 2025, ora 19, Abonament 22

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Cristian Mandeal dirijor

Ruxandra Donose mezzosoprană

Marius Vlad Budoiu tenor

Gustav Mahler

Cântecul pământului

Franz Schubert

Simfonia nr. 5, în Si bemol major, D. 485

Vineri, 11 aprilie 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic, vă invităm la o seară vocal-simfonică alături de renumiții soliști lirici Ruxandra Donose (mezzosoprană) și Marius Vlad Budoiu (tenor) în compania Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal, dirijor principal al Filarmonicii clujene.

Despre lucrări

Mahler – Cântecul Pământului / Das Lied von der Erde (cu traducere simultană în limba română)

Sensibil la ideea destinului, Mahler era bântuit de superstiția că marii compozitori – Beethoven, Schubert, Bruckner – au fost răpuși de moarte după ce au scris cea de-a noua simfonie. De teamă să nu-și pecetluiască aceeași soartă, a numit această lucrare, „cântec simfonic”, deși avea amploarea unei simfonii. (…) Das Lied von der Erde (Cântecul Pământului) a fost compus într-un moment de mare suferință pentru compozitor, imediat după moartea fiicei sale. În căutarea alinării, Mahler descoperă o antologie de poezie veche chineză, tradusă în limba germană, care devine sursa de inspirație pentru această creație tulburătoare. Cele șase cântece ale lucrării reflectă teme care îl preocupau pe Mahler: efemeritatea vieții, frumusețea apusă, dorința de evadare din suferința pământească și aspirația către o liniște eternă. Compozitorul transformă trăirea personală și suferința într-un dialog între natură, spirit și timp, construind o punte între lumi.

Franz Schubert – Simfonia nr. 5 în Si bemol major, D. 485

Compusă în anul 1816, Simfonia nr. 5 în Si bemol major, D. 485, este una dintre cele mai impresionante realizări ale lui Franz Schubert din perioada sa de tinerețe. Scrisă la vârsta de doar 19 ani, lucrarea evocă influențele clasicismului vienez, în special pe cele ale lui Mozart. Schubert demonstrează o maturitate surprinzătoare în această Simfonie, în special prin utilizarea contrapunctului, care, deși discret, denotă o stăpânire solidă a tehnicilor componistice tradiționale. (…) Orchestrația restrânsă contribuie la un timbru transparent, cameral, ce respiră optimism și naturalețe. Este o muzică ideală pentru cei care apreciază eleganța clasică și liniștea pe care o poate oferi un concert (…) Prin puritatea ei, echilibru, absența conflictelor dramatice și prin frumusețea și melodicitatea temelor, această Simfonie oferă ascultătorului o mângâiere și o încântare pentru suflet. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Cristian Mandeal

Erudit al artei dirijorale internaționale, Cristian Mandeal onorează Filarmonica de Stat Transilvania prin poziția sa de dirijor principal, contribuind la prestigiul instituției, prin vasta sa experiență și excelență artistică. Cristian Mandeal este una dintre cele mai importante figuri ale dirijatului românesc, având o carieră de excepție care se desfășoară neîntrerupt de peste cinci decenii, atât în România cât și în străinătate. Educația sa muzicală s-a conturat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (1965–1975), unde a urmat clasele de pian sub îndrumarea profesoarelor Lidia Cristian, Ecaterina Fotino-Negru și Florica Muzicescu. La acestea s-au adăugat studiile de dirijat și compoziție, cu Constantin Bugeanu și Ștefan Niculescu. Pe parcursul pregătirii sale muzicale a fost călăuzit de profesori de renume, printre care îi amintim pe: Alexandru Pașcanu (armonie), Liviu Comes și Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestrație) și Alexandru Velehorschi (citire de partituri). A continuat studiile la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan (1980) și Sergiu Celibidache (1990). Primele sale angajamente le-a avut în calitate de corepetitor la Opera Română din București (1974–1977); apoi a devenit succesiv dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureș (1977–1980), Cluj-Napoca (1980–1987) și București (1987–2010). A fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” pentru edițiile din 2001 și 2003. În calitate de dirijor principal și director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991–2010), Cristian Mandeal a ridicat instituția la un standard artistic de excepție, transformând-o într-un reper internațional recunoscut pentru calitatea interpretărilor și diversitatea repertoriului abordat. În timpul mandatului său, clădirea Ateneului Român a fost restaurată și modernizată cu îmbunătățiri semnificative la infrastructură, zestrea de instrumente și resursele bibliotecii muzicale.

Cristian Mandeal a fost președintele fondator al Uniunii Române a Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali (1990), astăzi UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreți din România), entitate care a avut ca scop recunoașterea statutului interpreților și a contribuit hotărâtor la elaborarea Legii Drepturilor de Autor (nr. 8/1996). În afara României, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte alături de cele mai prestigioase orchestre din lume. A fost invitat la festivaluri internaționale de anvergură și a concertat alături de unii dintre cei mai importanți soliști ai momentului. Concomitent cu funcția sa la Filarmonica „George Enescu”, a ocupat poziții de conducere muzicală în alte țări, fiind director artistic al Orchestrei de Nord a Israelului, Haifa (1999–2002) și al Orchestrei Naționale Bascilor, San Sebastian (2001–2008), dirijor permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000–2003) și dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé din Manchester (2005–2010), al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013) și al Filarmonicii din Belgrad (2006–2007).

Cristian Mandeal are un repertoriu vast care cuprinde atât muzică orchestrală, cât și operă, cu un accent special pe muzica secolelor XIX și începutului de secol XX. A dirijat peste 60 de lucrări în premieră, unele fiindu-i dedicate, atât de compozitori români, cât și străini. Este susținător devotat al creației enesciene, contribuind substanțial la promovarea acesteia pe plan internațional. În acest sens, Maestrul Mandeal a fost cel care a introdus pentru prima dată opera „Oedipe” publicului din Marea Britanie (Festivalul de la Edinburgh, 2002) și din Italia (Teatro Lirico di Cagliari, 2005). Discografie sa numără 30 de viniluri și 25 de CD-uri, în care regăsim integrala simfoniilor lui Anton Bruckner (alături de Filarmonica de Stat Transilvania), Brahms și Enescu (cu Filarmonica „George Enescu”, București). Versiunea discografică a Simfoniei a IX-a de Bruckner realizată cu Halle Orchestra Manchester a fost aclamată în presa londoneza ca cea mai bună interpretare bruckneriană realizată vreodată de o orchestră britanică. A realizat, de asemenea, șase albume DVD cu Filarmonica „George Enescu” pentru AIX Records (SUA). Cristian Mandeal a fost dintotdeauna dedicat educării și sprijinirii tinerilor muzicieni, susținând cursuri de măiestrie în Statele Unite la Universitatea de Muzică din Bloomington, la Royal Northern Academy of Music din Manchester și la Tokyo College of Music. De-a lungul carierei sale a dirijat frecvent orchestre de tineret și a făcut parte din jurii internaționale pentru concursurile de dirijat. În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a îndreptat atenția către Orchestra Română de Tineret, pe care o conduce și formează încă de la înființarea sa (2008). A fost onorat cu numeroase distincții atât în România, cât și în străinătate, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al orașului Brașov și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Despre soliști

Ruxandra Donose

Fiind una cele mai renumite soliste lirice ale generației sale, Ruxandra Donose a obținut recunoașterea criticii de specialitate, dar și atenția publicului meloman datorită aparițiilor sale pe scenele unora dintre cele mai importante teatre de operă și săli de concert din întreaga lume. Asociată, în special, cu Mozart și repertoriul liric francez, binecunoscuta mezzosoprană a trecut în ultimii ani la repertoriul dramatic german, bucurându-se de succese uriașe precum Kundry Parsifal, alături de Sir Simon Rattle și Filarmonica din Berlin; Sieglinde Die Walküre cu London Philharmonic Orchestra și Vladimir Jurowski și Fricka într-un nou ciclu Ring la Geneva, dar și Elektra în Orest de Manfred Trojan la Opernhaus Zurich și Wiener Staatsoper precum sau Judith în Castelul lui Barbă Albastră cu Bamberg Symphony și Adam Fischer. Angajamentele actuale ale Ruxandrei Donose includ Das Lied von der Erde de Mahler și Requiem de Verdi cu Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, precum și o întoarcere la Opera din San Francisco în rolul Chelneriței din opera Innocence de Kaija Saariaho, extrem de aclamată; acestora li se adaugă Brangäne / Tristan und Isolde la Festivalul de Primăvară din Tokyo, Simfonia nr. 2 de Mahler dirijată de Georg Fritzsch și prima ei Amneris / Aida la Opera Națională Română. Printre succesele recente ale mezzosopranei Ruxandra Donose se numără debutul ei la Teatro dell’Opera di Roma în rolul Calpurnia în premiera mondială a operei Julius Ceasar de Giorgio Battistelli, sub bagheta lui Daniele Gatti și Laura La Gioconda alături de Joseph Calleja la Grange Park Festival. În ceea ce privește concertele vocal-simfonice, punctele culminante includ Mahler – Das Lied von der Erde cu Dresden Philharmonic pentru sub bagheta lui Vasily Petrenko, Wagner – Wesendonck Lieder cu RTÉ National Symphony Orchestra condus de Ilyich Rivas și Concepción L’heure espagnole cu Israel Philharmonic condus de Karl-Heinz Steffens. (…) Ruxandra Donose a cântat alături de multe orchestre de top din întreaga lume. Cele mai recente colaborări pe scena vocal-simfonivă includ un Concert de Anul Nou cu Orchestra Simfonică Westdeutscher Rundfunk și Cristian Măcelaru; Beethoven – Simfonia a IX-a cu Philharmonia Orchestra și la Festivalul Tanglewood; Sieglinde într-un concert la Royal Festival Hall; La mort de Cléopâtre cu Philharmonia Orchestra și BBC Scottish Symphony Orchestra; Das Lied von der Erde la Festivalul Enescu; Mozart – Requiem cu BBC Scottish Symphony Orchestra; Verdi – Requiem cu Filarmonica Cehă și Fabio Luisi; Les nuits d’été în turneu european cu Liège Philharmonie; Rossini – Stabat Mater la Royal Festival Hall cu London Philharmonic Orchestra sub bagheta lui Yannick Nézet-Séguin; L’heure espagnole cu London Symphony Orchestra și Josep Pons la Barbican și un recital Rosenblatt la Wigmore Hall. Ruxandra Donose este, în același timp, o interpretă foarte venerată a rolului Marguerite din La Damnation de Faust, rolul ocupând un loc proeminent în cariera sa concertistică, inclusiv spectacole cu Orchestra din Berlin Sinfonie-Orchester, Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Tokyo, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestre National du Capitôle din Toulouse și Valencia; Orchestre de Paris; Cleveland Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony, Orchestre Symphonique de Montreal, dar și ca rol de debut la Festivalul Verbier. (…) Cele mai recente înregistrări ale sale includ Arminio pentru Decca, Tamerlano pentru Naïve și opera lui Caldara redescoperită La concordia dei Pianeti pentru Deutsche Grammophon, precum și primul său album solo Romance. Discografia ulterioarăsa include și Ständchen de Schubert (Philips), Stabat Mater de Dvorak cu Giuseppe Sinopoli (Deutsche Grammophon), Das Lied von der Erde de Mahler cu Michael Halasz (Naxos), Missa în si minor de Bach cu Sergiu Celibidache, Simfonia a IX-a de Beethoven cu Béla Drahos (Naxos), Cherubino din Le nozze di Figaro cu Bertrand de Billy (Arte Nova), La Cenerentola (DVD, Opus Arte), Oedipe (Naxos), Songs by Nicolae Bretan (Nimbus) și Il Farnace de Vivaldi (EMI/Virgin).

Marius Vlad Budoiu

Marius Budoiu este tenor, profesor universitar doctor la disciplinele “canto” și “lied-oratoriu”. Șef de disciplină la canto și îndrumător de doctorat. Marius Budoiu s-a născut în Cluj-Napoca, oraș în care a absolvit Liceul German, apoi Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, specializarea Canto. A fost îndrumat spre o carieră vocală de tatăl său, baritonul Ion Budoiu, apoi a studiat cu Edith Simon și Gheorghe Roșu. După încheierea studiilor, Marius Budoiu a activat ca prim solist la Opera Română din Cluj și ca invitat pe multe scene de operă și filarmonică de primă mărime din lume, în paralel cu activitatea sa pedagogică la Academia de Muzică din Cluj, unde predă din 1995. A absolvit și studii de Regie de Operă și Management. A fost Managerul General al Operei Naționale Române de Stat din Cluj-Napoca, între 2012 și 2015. La 25 de ani a câștigat Premiul I la concursurile Traian Grozăvescu (Lugoj) și Mozart (Cluj). Anul 1996 i-a adus Premiul III la Concursul de Lied Robert Schumann (Zwickau), iar anul 1997 Premiul I la Concursul Internațional Hariclea Darclée din Brăila. În 2010 a primit două premii importante: Premiul Revistei VIP pentru Cel mai bun solist de operă al anului 2010 și Premiul de Excelență la Galele 10 Pentru România, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. În 2016 și 2017 a primit aprecierea criticilor în Australia pentru Cel mai bun interpret într-un rol principal masculin (Tannhäuser și Lohengrin). A debutat la 21 de ani ca solist în Simfonia a IX-a de Beethoven. Cu rolul Tamino (Die Zauberflöte de W. A Mozart) și-a făcut în 1996 debutul pe scena Operei Naționale din București. A cântat în sute de concerte și spectacole, pe scene din Anglia, Australia, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Kazahstan, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Slovacia, și Turcia. Tenorul Marius Budoiu a abordat o largă paletă repertorială, de la lucrări ale lui Händel și Mozart la lucrări contemporane de mare dificultate. Repertoriul său a inclus câțiva ani cu succes roluri de tenor liric preum Rodolfo (La Bohme), Alfredo (La Traviata), Alfred (Die Fledermaus), Barinkay (Der Zigeunerbaron), Nemorino (L’elisir d’amore), Faust (Faust). Cu timpul, vocea sa a evoluat spre repertoriul spint, el abordând roluri ca Pinkerton (Madama Butterfly), Don José (Carmen), Radames (Aida), Cavaradossi (Tosca), Canio (Pagliacci), Turiddu (Cavalleria Rusticana), Don Carlo (Don Carlo) şi Manrico (Il Trovatore). În ultimii ani s-a dedicat repertoriului dificil pentru tenor dramatic, Otello (Otello), Calaf (Turandot), Samson (Samson et Dalila), Don Alvaro (La Forza del Destino) și wagnerian, Tannhäuser (Tannhäuser), Lohengrin (Lohengrin) şi Tristan (Tristan și Isolda). Printre dirijorii de renume cu care a colaborat se numără Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Gennady Rozhdestvensky, Antonio Pappano, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Peter Ruzicka, Marek Jankovski, Horea Andreescu. A cântat pe scenele Filarmonicilor din München, Hamburg, Staatskappelle Berlin, Berliner Symphoniker, Staatskappelle Dresden, Santa Cecilia din Roma, The Royal Albert Hall, și la operele din București, Bratislava, Budapesta, Scala din Milano, Staatsoper din Berlin, Freiburg, Marseille, Melbourne, Palermo, Toulon și multe altele. Din rândul artiștilor formați sub îndrumarea domniei sale fac parte nume de rezonanță în arta lirică, artiști cu remarcabile cariere naționale și internaționale: Adela Zaharia, Ștefan Pop (ambii câștigători ai concursului “Operalia” patronat de Placido Domingo), George Petean, Bogdan Baciu, Bogdan Taloș, Ovidiu Purcel, Cristian Hodrea, Kopeczi Sandor, Pataki Adorjan, Geani Brad și mulți alții. Este invitat mereu pentru cursuri de măiestrie la diferite instituții de artă și învățământ: la Iași, la București, la Düsseldorf, Melbourne, la Roma, la Conservatorul Santa Cecilia, la Academia de Muzică din Berlin, Academia de Muzică din Graz și la Conservatorul Regal din Haga.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

