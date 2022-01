„Lui Eminescu” expoziție dedicată marelui poet al României la Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda

Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda organizează în perioada 1-31 Ianuarie 2022 expoziția ”Lui Eminescu” dedicată marelui poet al României și semnată de binecunoscutul artist plasticCornel Vana și nepoata sa, Dara Băldean-Vana, pentru care această expoziție constituie debutul său expozițional. Biblioteca turdeană, continuă, astfel, modelul expozițional în tandem a unui artist plastic alături de un debutant, pe care l-am demarat în luna Decembrie 2021.

După cum se știe, Cornel Vana s-a născut în 10 Martie 1957 în Cacova Ierii, comuna Iara, județul Cluj și locuiește de zeci de ani în municipiul Turda. Este absolvent al Școlii Populare de Artă Cluj (1980). De când a debutat cu expoziția sa personală, în anul 1985, în Sala Expo din Turda, are sute de expoziții personale ducând numele Turzii atât în alte orașe din România, cât și peste hotare. De asemenea, lucrările sale au putut fi admirate în mii de epoziții de grup. Lucrările sale au fost prezentate şi îndelung apreciate în diferite galerii la Târguri Internaţionale de Artă din Turda, Cluj-Napoca, Tg Mureș, Satu Mare, București, Chișinău, Alba Iulia, Florența- Italia, Sinaia, Londra, Budapesta, Angouleme, Puylarens și Salle de Breffroi (Franța), Sălciua, Sibiu, Teiuș, Tg Jiu, Sighișoara, Albac, Hunedoara, Baia Mare, Avrig, Bacău, Dej, Sângeorz, Osnabruck și Loningen Volksbank (Germania), New York și Denver- Colorado (SUA), Olostrom, Solvesburg, Vaxjo și Malmo (Suedia) etc. Cu ocazia Centenarului Marii Uniri a participat cu lucrări la evenimentul intitulat O SUTĂ DE ARTIȘTI PENTRU ROMÂNIA desfășurat la Sala Parlamentului din București (2018). A fost invitat și a participat la numeroase tabere de creație și a participat la mai multe simpozioane de artă.În perioada 2006-2010 a fost Guvernatorul Societății Culturale Filarmonia Turda. Are numeroase apariții în organisme mass-media și reviste de cultură.Lucrările plastice realizate de el ilustrează coperțile a peste 30 de cărți de poezie ale unor cunoscuţi autori.A publicat volumele de poezie: “Cel care îşi numără paşii”, “Rosturi”, ,,Monografia Cacova Ierii”, “Păpuşa din iarbă”, ,,Și tu locuieşti în rana mea” și numeroase albume de artă plastică cu lucrările sale. Este membru al cenaclurilor “Pavel Dan” şi “Quo Vadis” din Turda şi “Octavian Goga” din Cluj- Napoca. Este membru VISARTA, membru al Asoociației Artiștilor Plastici a județului Cluj și colaborator al mai multor asociații și uniuni de creație din țară. Lucrările sale apar în antologiile: “Dor de dor” , “Simfonia luminii” Cenaclul literar “Octavian Goga” Cluj- Napoca 2010, “Peregrini prin timp”, “Scriitori clujeni”. Distins de către “American Biographical Institute” în 2001. Este Cetăţean de onoare al comunei Iara, jud. Cluj, i s-a conferit Diploma de Excelenţă a Clubului Rotarienilor, Diploma de “Artist al anului” (2006), i s-a conferit Diploma specială pentru promovarea imaginii municipiului Turda de cătrePrimăria Turda. A fost onorat cu 50 de diplome oferite de instituții de cultură și persoane fizice pentru activități culturale, tabere de creație sau alte contribuții aduse culturii naționale.S-a implicat în numeroase activități caritabile pentru susținerea comunității turdene și activități ale orașului.

Dara Băldean-Vana, nepoata maestrului Cornel Vana, este elevă în clasa a X-a a Colegiului ”Emil Negruțiu” Turda, pregătindu-se să devină tehnician veterninar. Deși pictează de câțiva ani, ea debutează expozițional cu acest prilej. Este una din elevele bune ale școlii, fiind coptată în grupul de elevi cuprinși în Proiectul Erasmus derulat de instituția turdeană alături de licee din Spania și Portugalia. Artistul plastic Gabriela Vasilescu spune despre arta Darei că ”are un mod de exprimare interesant. Explozie de lumină divină peste o cromatică cu forme naturale și cerești. Compoziția exprimă trăirea și simțirea estetică a autoarei, rezultând pătrunderea proprie a versurilor eminesciene. Este un stil nou și fără îndoială va avea succes”.

Expoziția va putea fi vizitată zilnic, de Luni până Vineri, între orele 7.30 și 17.45 (Sâmbăta și Duminica instituția fiind închisă). Intrarea este gratuită.

Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda

Tel: 0264.31.38.37

E-mail: contact@bibliotecaturda.ro