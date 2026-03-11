Luna pentru Viață 2026 în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

În perioada 1–31 martie 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în întreaga eparhie se desfășoară o nouă ediție a „Lunii pentru Viață”, perioadă dedicată promovării valorii și demnității vieții umane.

Sub coordonarea Sectorului Teologic-Educațional, în toate protopopiatele eparhiei sunt organizate peste 90 de activitățidesfășurate în școli, parohii, asociații și comunități locale. Copii, tineri, profesori, preoți, voluntari și familii participă la ateliere, cateheze, acțiuni filantropice, vizite la bolnavi, proiecte educaționale și evenimente culturale, toate având ca scop sprijinirea mamelor și a copiilor, înainte și după naștere.

În organizarea activităților sunt implicate toate protopopiatele eparhiei – Baia Mare, Satu Mare, Sighet, Lăpuș, Chioar, Vișeu, Carei și Oaș – alături de asociațiile de tineri ASCOR Baia Mare și ATOCEM, Inspectoratele Școlare din județele Maramureș și Satu Mare, instituții de învățământ, profesori, preoți și numeroși voluntari.

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc în săptămâna a cincea din Postul Mare, prin organizarea ediției a XVI-a a Marșului pentru Viață, sâmbătă, 28 martie 2026, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, începând cu ora 12:00, sub tema „Solidaritate pentru amândoi”. Evenimentul se va desfășura sub forma unei procesiuni în jurul Catedralei Episcopale, adaptată specificului liturgic al perioadei.

Marșul pentru Viață va fi precedat de conferința intitulată „Viața – dar și provocare. Teme de etică și bioetică relevante pentru educarea tinerilor”, susținută de pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Ediția din acest an evidențiază importanța sprijinului real acordat mamelor și copiilor, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății.