Madrigalul deschide la Cluj cel mai mare Turneu de Crăciun din ultimii ani – dialog cu Emil Pantelimon

Cu doar câteva zile înainte ca publicul clujean să se bucure de deschiderea Turneului extraordinar „Madrigal de Crăciun”, l-am invitat pe Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, să ne vorbească despre traseul artistic al ansamblului din acest an, despre proiectele aflate în derulare și despre semnificația turneului de Crăciun pentru una dintre cele mai iubite formații corale din România.

Turneul „Madrigal de Crăciun” este, așa cum afirmă domnul Pantelimon, cel mai vechi și cel mai constant proiect al ansamblului după 1989, continuând o tradiție începută chiar înainte de căderea regimului comunist, „pe ascuns și cenzurat”, dar niciodată întrerupt.

În 2025, turneul ajunge la cea mai amplă ediție de până acum, fiind gândit pentru o audiență de peste 15.000 de spectatori, în săli mari și mici din întreaga țară. Debutul va avea loc la Cluj-Napoca, în BTarena, urmând apoi concerte la Târgu Mureș, Sibiu, Iași, Botoșani, București și un final spectaculos la Craiova, în Sala Polivalentă.

Managerul Madrigalului vorbește, în interviu, despre noul concept artistic al turneului: „două spectacole într-unul singur”, care reunește producțiile prezentate în premieră anul trecut – „Crăciunul Florilor” și „Madrigal Christmas Mood”. Publicul va regăsi în această formulă o experiență completă, îmbinând sunetul emblematic al Madrigalului cu o scenografie specială, un light design spectaculos și chiar efecte olfactive, pentru a aduce atmosfera Crăciunului cât mai aproape de fiecare spectator.

„Vrem ca peste tot în țară – la Cluj, la Iași, la Sibiu, în București sau la Craiova – oamenii să simtă căldura și eleganța sunetului Madrigalului, așa cum spiritul ansamblului o cere”, mărturisește Emil Pantelimon în cadrul interviului.

Vă invităm să urmăriți dialogul integral pentru a descoperi detalii din culisele turneului, reperele anului 2025 pentru Corul Madrigal și viziunea care ghidează acest ansamblu aflat de peste șase decenii în centrul culturii românești.