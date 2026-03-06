„Magia dansului și a muzicii” – o sărbătoare a talentului tinerilor artiști clujeni

În viața unei comunități, există momente în care arta devine puntea care îi adună pe oameni laolaltă, oferindu-le bucuria întâlnirii cu frumosul. Muzica și dansul, două dintre cele mai sensibile forme de expresie artistică, au puterea de a vorbi direct inimii, de a transmite emoții și de a crea acea atmosferă specială în care talentul, munca și pasiunea se împletesc armonios. Un astfel de moment va fi oferit publicului clujean prin spectacolul „Magia dansului și a muzicii”, un eveniment dedicat tinerilor artiști și artei autentice.

Luni, 9 martie 2026, de la ora 18:00, eleganta Sală Heritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca va găzdui acest spectacol deosebit, rezultat al unei colaborări speciale între Orchestra Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” și Ansamblul de balet al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”. Evenimentul aduce împreună peste o sută de elevi talentați ai Clujului, tineri pentru care arta nu este doar o formă de studiu, ci o adevărată vocație.

Spectacolul propune publicului o întâlnire între muzica clasică și expresivitatea dansului, într-un dialog artistic în care stilul clasic și cel contemporan se completează și se pun reciproc în valoare. Este, în același timp, o celebrare a tinereții și a pasiunii pentru frumos, dar și o dovadă că generațiile tinere continuă să ducă mai departe tradiția artistică a orașului.

Programul muzical ales pentru această seară cuprinde lucrări reprezentative din repertoriul universal, adevărate bijuterii ale muzicii clasice. Publicul se va putea bucura de Uvertura la „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, de Uvertura din „Carmen” de Georges Bizet, de spectaculosul „Dans al Orelor” de Amilcare Ponchielli, dar și de fragmente celebre din „Lacul lebedelor” și „Valsul florilor” din baletul lui Piotr Ilici Ceaikovski. Atmosfera va fi completată de „Dans slavon” de Antonín Dvořák, de fascinantul „Danse macabre” de Camille Saint-Saëns, de celebrul vals „Dunărea Albastră” de Johann Strauss, precum și de energica „Radetzky March” și impresionantul „Dans al cavalerilor” de Serghei Prokofiev.

Pe scenă vor evolua Orchestra „Emil Simon” a Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, sub bagheta dirijorului Andrei Dunca, alături de Ansamblul de balet al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”. În spatele acestei reușite stă munca atentă a profesorilor și coordonatorilor artistici – Renate Crișan, Dan Orădan, Anca Popdan, Adriana Orădan, Melinda Kakab, Carmen Chiorean și Mihaiela Oltean – care, prin răbdare și dăruire, contribuie la formarea unor generații de tineri artiști.

Spectacolul va cuprinde și un moment dedicat sufletului românesc, prin participarea Ansamblului Folcloric „Ioan Berci”, dirijat de Traian Covrig. Printr-o suită instrumentală, dar și prin dansuri precum Hora Moldovenească, Dansul din Mărgău, Jiana și Brâul din Făgăraș, publicul va avea ocazia să redescopere frumusețea și energia dansului popular românesc, într-o armonie firească între tradiția națională și marea muzică a lumii.

Directoarea Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, Mariana Pintilie, îi invită pe toți iubitorii de muzică, dans și artă să participe la acest eveniment special, în care talentul și pasiunea tinerilor artiști se transformă într-un dar oferit publicului.

Prin generozitatea organizatorilor, intrarea este liberă, iar spectacolul devine astfel o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să petreacă o seară în care muzica, dansul și tradiția se întâlnesc într-o adevărată sărbătoare a artei. Într-o lume adesea grăbită, astfel de momente ne reamintesc că frumusețea și armonia pot fi descoperite chiar aici, în mijlocul comunității noastre, prin talentul și entuziasmul tinerei generații.