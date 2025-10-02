Radio Renașterea

Maica Domnului este al doilea Cer sau a doua lume. Printr-însa s-a înnoit neamul omenesc și ea este Împărăteasa tuturor | Arhimandritul Cleopa Ilie

Vorbe de înțelepciune

Arhimandritul Cleopa Ilie:

„Când vezi icoana Maicii Domnului cu Pruncul Hristos în brațe, tu știi ce vezi acolo? Cerul și pământul! Cerul este Hristos, Cel mai presus de ceruri, Ziditorul cerului și al pământului; și Maica Domnului reprezintă pământul, adică toate popoarele de pe fața pământului, că ea este din neamul nostru. Este din seminție împărătească și arhierească.

Atâta valoare are Maica Domnului, încât covârșește toate puterile cele de sus și cele de jos. Maica Domnului este al doilea Cer sau a doua lume. Printr-însa s-a înnoit neamul omenesc și ea este Împărăteasa tuturor îngerilor și a tuturor sfinților și Maica noastră, a tuturor popoarelor pământului și a tot sufletul necăjit și întristat care o cheamă în ajutor.”

