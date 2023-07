„MÂINI CARE CREEAZĂ LUMI: UN AN DE ACREDITARE ERASMUS+” LA MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj și Muzeul Octavian Goga din Ciucea vă invită MIERCURI, 19 IULIE 2023, de la ora 11.00, la evenimentul de diseminare și vernisajul expoziției Mâini care creează lumi. Un an de Erasmus+.

În anul 2022, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a obținut acreditarea în domeniul Educația Adulților în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană, pentru perioada 2022-2027, în calitate de lider al unui consorțiu alcătuit din Centrul Județean pentru Cercetarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj; Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca; Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș; Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea.

În primul an de acreditare, 2022/2023, au participat la cursuri de formare oferite de organizații partenere din Franța și Spania 31 de beneficiari din cadrul consorțiului, în următoarele specializări: storytelling și jocuri digitale, dezvoltarea patrimoniului cultural, andragogie și învățare auto dirijată, puterea educațională a multimedia, managementul organizațiilor culturale. Printre beneficiari, se numără 12 seniori afiliați DASM Cluj-Napoca, care au urmat cursuri de digitizare în centre specializate din Barcelona și Tarragona (Spania).

La încheierea unui an de experiențe remarcabile, beneficiarii acestui program organizează o întâlnire cu publicul larg, în cadrul căruia își vor prezenta experiențele dobândite, bucuriile și realizările obținute sub egida Erasmus+. Cu această ocazie va fi vernisată expoziția Mâini care creează lumi. Un an de Erasmus+, care va rămâne deschisă la sediul central al Muzeului Etnografic al Transilvaniei până la sfârșitul lunii august.

Pentru anul educațional 2023-2024, Muzeului Etnografic al Transilvaniei i-a fost alocată o finanțare Erasmus+ în valoare de 70.000 euro, care va permite diversificarea programului de mobilități, urmărind în continuare aceleași șase obiective prioritare: îmbunătățirea competențelor digitale privind facilitarea activității muzeale; dezvoltarea de competențe specifice domeniului educației muzeale și educației non-formale; creșterea gradului de conștientizare privind rolul și funcțiile muzeului; alfabetizarea digitală pentru seniorii potențial consumatori de cultură din mediile rural și urban; creșterea interesului pentru cultură a persoanelor adulte din mediile rural și urban; dezvoltarea competențelor de management strategic, management de proiecte și parteneriate la nivelul specialiștilor din consorțiu.