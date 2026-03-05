Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Actualitatea religioasă | Activități parohiale

Mănăstirea Nicula îndeamnă credincioșii să sprijine construirea unui altar de vară

de | mart. 5, 2026

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula îi invită pe credincioși să sprijine ridicarea unui nou altar de vară, destinat slujbelor săvârșite în aer liber și momentelor de rugăciune la care participă numeroși pelerini care ajung în acest loc binecuvântat.

Cu nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în dragostea credincioșilor, obștea mănăstirii dorește să ridice acest altar pentru folosul duhovnicesc al tuturor celor care iau parte la sfintele slujbe.

Cei care doresc să contribuie la această lucrare sunt invitați să devină ctitori și binefăcători ai noului altar de vară, sprijinind, după putere și după buna lor inimă, zidirea unui loc de rugăciune care va rămâne mărturie de credință pentru mulți ani.

Credincioșii care doresc să ajute pot lua legătura cu mănăstirea pentru mai multe detalii sau pot face o contribuție în contul așezământului monahal, cu mențiunea „Altar vară”.

Date pentru contribuții:
Titular: Mănăstirea Nicula
IBAN: RO50 BTRL RONC RT06 9309 7901
Banca: Banca Transilvania
Mențiune plată: Altar vară

Obștea mănăstirii îi pomenește în rugăciune pe toți cei care vor sprijini această lucrare și îi încredințează pe toți binefăcătorii că Dumnezeu răsplătește însutit dragostea și jertfelnicia inimilor credincioase.

