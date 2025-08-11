Mănăstirea Nicula își așteaptă pelerinii la hramul Adormirii Maicii Domnului

Ca în fiecare an, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula, județul Cluj, devine, la mijloc de august, loc de întâlnire și rugăciune pentru mii de credincioși din întreaga țară. În 2025, bucuria hramului va fi sporită de prezența a doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Timotei Lauran, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

Miercuri, 13 august, programul liturgic se intensifică. De la ora 15:00, după Taina Sfântului Maslu, Pr. Paul Isip, protopop al Gherlei, va susține cuvântul de învățătură. De la ora 18:00, pe altarul de vară, se va oficia Vecernia și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar predica va fi rostită de Arhim. Simeon Pintea, ecleziarh al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Începând cu ora 21:00, slujbele vor continua cu Miezonoptica, Utrenia și Ceasul I, iar Protos. Natanael Zanfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane, va rosti cuvântul de învățătură.

În ajunul sărbătorii, joi, 14 august, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur va începe în jurul orei 8:00, fiind oficiată în sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe arhim. Dumitru Cobzaru, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. După Taina Sfântului Maslu (ora 12:30), cuvântul de învățătură va fi susținut de pr. Aurel Mureșan.

În jurul orei 13:00 va fi primit alaiul pelerinilor veniți pe jos de la Gherla, în frunte cu cei doi ierarhi.

Seara, de la ora 18:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Timotei Lauran vor oficia Vecernia cu Litie, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de Preasfințitul Părinte Timotei. La ora 21:30, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserica cea nouă și așezată pe altarul de vară, după care slujbele vor continua cu Utrenia și Prohodul Maicii Domnului, urmate de tradiționalul înconjur cu icoana, în miez de noapte, pe sunet de clopot și în cântări de pricesne.

Vineri, 15 august, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, programul liturgic va începe dis-de-dimineață, la ora 5:00, cu Sfânta Liturghie oficiată în biserica nouă a mănăstirii. La ora 8:00, pelerinii vor participa la Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:00, pe altarul de vară, cei doi ierarhi vor săvârși Sfânta Liturghie arhierească, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Răspunsurile la slujba Vecerniei cu Litie din ajunul praznicului, la Utrenia și Prohodul Maicii Domnului din noaptea de 14 spre 15 august, precum și la Sfânta Liturghie arhierească din ziua hramului, vor fi oferite de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. dr. emerit Vasile Stanciu și de arhid. prof. Daniel Frumos.

Starețul mănăstirii, Arhimandritul Iustin Miron, împreună cu obștea monahală, îi așteaptă cu dragoste și rugăciune pe toți pelerinii care vor veni să cinstească praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Mănăstirea Nicula, renumită pentru icoana sa făcătoare de minuni, rămâne un loc al rugăciunii neîntrerupte și al întâlnirii cu Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Sale, atrăgând an de an pelerini care vin nu doar pentru slujbele hramului, ci și pentru liniștea și frumusețea acestui așezământ monahal.