Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Activități parohiale

Mănășturul, în rugăciune la Ziua Crucii: Taina Sfântului Maslu, procesiunea „Calea Crucii” și pomenirea PS Vasile Flueraș

de | sept. 15, 2025

Duminică seara, 14 septembrie 2025, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, peste o mie de credincioși din cartierul Mănăștur au participat la programul liturgic al Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Seara a debutat cu Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor de șapte preoți și diaconi, avându-l ca invitat special pe arhimandritul Vasile Crișan, ctitorul Mănăstirii Dumbrava. La final, părintele Vasile Crișan a rostit rugăciuni și dezlegări, împărtășind celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură.

În continuare, clerul și credincioșii au pornit în procesiunea „Calea Crucii”, pe traseul Parcul Primăverii – strada Primăverii, până la Troița ridicată la nr. 4. Răstignirea de aici, așezată la inițiativa vrednicului de pomenire Episcop Vasile Flueraș, marchează locul caselor vechilor mănăștureni și chiar al copilăriei ierarhului.

La destinație, participanții au fost întâmpinați de locuitori din zonă, care au pregătit spațiul pentru momentul liturgic. A urmat slujba Parastasului pentru odihna sufletului Episcopului Vasile Flueraș, săvârșită de preoții parohiei și de părintele stareț Vasile Crișan.

Credincioșii au mărturisit astfel credința lor, rugându-se atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți, și și-au exprimat recunoștința pentru darul Crucii, „altar al Domnului nostru Iisus Hristos, care ne apără de tot răul și ne amintește că El Și-a dat sângele pentru mântuirea tuturor oamenilor”.

A fost o seară binecuvântată, trăită în comuniune și credință, cu dorința ca această procesiune să rămână tradiție vie în fiecare an, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

Mai multe poze AICI.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Activități parohiale
85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu

85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu

La Huedin, miercuri, 10 septembrie 2025, se împlinesc 85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale transilvănene din prima jumătate a secolului XX. Evenimentul comemorativ va avea loc la...

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

„Hai să facem Ziua Bună!” la Cluj-Napoca

În perioada 5–7 septembrie 2025, cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca găzduiește cea de-a V-a ediție a evenimentului „Hai să facem Ziua Bună!”, organizat de Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” și Asociația Locul lui Mina, cu sprijinul Primăriei și Consiliului...

Părintele Andrei Ioan Oros a trecut la cele veșnice

Părintele Andrei Ioan Oros a trecut la cele veșnice

Luni, 1 septembrie 2025, părintele Andrei Ioan Oros a trecut la Domnul, la vârsta de 80 de ani. Născut în 1 septembrie 1945, în localitatea Aluniș din județul Cluj, părintele și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. După absolvirea studiilor...