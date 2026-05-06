Mândria este în fiecare păcat, pentru că fiecare păcat înseamnă că te lași de bunăvoie pradă pa­timii tale | Preotul Alexandr Elceaninov

Vorbe de înțelepciune

Preotul Alexandr Elceaninov:

Mândria este încrederea în sine extremă, ca­re respinge tot ce „nu-i al meu”; izvor al mâniei, cruzimii și răutății, refuz al ajutorului dumnezeiesc, „fortăreață demonică”. Ea este „perete de aramă” între noi și Dumnezeu (Avva Pimen); ea este vrăjmășie față de Dumnezeu, început a tot păcatul; ea e în fiecare păcat, pentru că fiecare păcat înseamnă că te lași de bunăvoie pradă pa­timii tale, că încalci în mod conștient legea dumnezeiască, înseamnă că te obrăznicești împotri­va lui Dumnezeu, cu toate că „tocmai cel supus trufiei are nevoie neapărată de Dumnezeu, pen­tru că oamenii nu-l pot scăpa pe unul ca acesta” (Scara).

