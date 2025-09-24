Manual de religie pentru clasa a VIII-a, coordonat de profesori ai Colegiului Ortodox din Cluj

Începând de astăzi, 24 septembrie, profesorii de religie din întreaga țară pot opta pentru noul manual de Religie – Cultul ortodox, destinat elevilor de clasa a VIII-a. Lucrarea a fost desemnată câștigătoare în cadrul licitației organizate anul acesta de Ministerul Educației și Cercetării, iar perioada de selecție este deschisă până la 6 octombrie 2025.

Manualul este rodul muncii unui colectiv de autori clujeni: conf. univ. dr. Liviu Vidican Manci, director al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB, împreună cu profesorii Ionuț Chira și Bogdan-Marius Negrea, care predau religia la același colegiu.

Noua lucrare se remarcă printr-o viziune pedagogică modernă, construită pe dialog, reflecție personală și legături vii cu viața de zi cu zi a elevilor. În paginile sale, credința nu apare ca o materie abstractă, ci ca o realitate care se regăsește în experiența concretă a tinerilor. Manualul oferă inclusiv lecții în format audio, fiind astfel accesibil și elevilor cu nevoi speciale. Totodată, imaginile alese îmbină arta bisericească autentică cu scene din viața cotidiană, iar codurile QR introduse în fiecare capitol deschid accesul la resurse digitale interactive, adaptate stilului de învățare al generației actuale.

Cu un design grafic luminos și prietenos, manualul nu transmite doar informații, ci creează un cadru educațional deschis, în care elevii sunt chemați să-și formeze conștiința morală și spirituală.

Profesorii interesați pot consulta manualul în format PDF, versiune digitală interactivă, planificări și proiecte didactice, accesând platforma Ministerului Educației.

➡️ Detalii: link aici