Mănuși roșii (2010) – Atelierele de film pentru studenți A.S.C.O.R. Cluj

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Cluj Napoca organizează periodic seri de film pentru studenți în cadrul atelierului de film desfășurat la Biserica studenților sau în jurul acesteia.

Miercuri, 27 februarie de la ora 20:00 vă invită să vizionați filmul “Mănuși roșii” din anul 2010, în care se prezintă ancheta la care a fost supus tânărul student sas Felix Goldschmidt, victimă a campaniei masive de arestări dezlănțuită de “Securitatea română” în anii 1956, acesta fiind nevinovat. Ceea ce impresionează profund sunt relaţiile din închisoare: dintre anchetat şi anchetator, dar şi dintre deţinuţi; absurditatea şi cruzimea cu care se purtau oamenii legii din acea perioadă, ce putea să păţească un om aşa, pur şi simplu, fără nici o vină, dar și cât de radical se pot schimba ideile şi idealurile sub influenţa torturii.

Locația: sala H2 a Cantinei Studentilor din Campusul Hasdeu, langa Biserica studenților, Str. Hasdeu, nr. 45, Cluj-Napoca.

Actori:

Marcel Iureș

Alexandru Mihăescu

Director regie film: Radu Gabrea

Scenariul: adaptat de Radu Gabrea după un roman de Eginald Schlattner.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Cluj Napoca este o Asociaţie cu şi pentru studenţi, ce îşi propune păstrarea şi înţelegerea valorilor ortodoxe, prin implicarea în viața duhovnicească și organizarea de activităţi culturale, sociale sau filantropice. A.S.C.O.R. are ca scop descoperirea şi practicarea credinţei şi spiritualităţii creştin-ortodoxe şi implicarea tinerilor în viaţa Bisericii, printr-o gamă largă de activităţi. Misiunea Asociației este de a urmări implicarea tinerilor în activităţi culturale, sociale şi filantropice, fapt ce aduce apropierea acestora de Biserică. Din A.S.C.O.R. Cluj fac parte studenţi de la toate facultăţile (Medicină, FSEGA, Ştiinţe Politice, Filosofie, Psihologie, Litere, Teologie etc.) şi din diferite zone ale ţării (Ardeal, Maramureş, Banat, Oltenia, Moldova etc.).