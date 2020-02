Marele filantrop Emanuil Godju, comemorat de Protopopiatul Ortodox Cluj 1

Fidel originii sale de român ortodox, „fiu credincios al Bisericii mele”, după cum el însuși s-a numit, marele avocat și filantrop Emanoil Godju, care și-a lăsat averea pentru acordarea de burse studenților și pentru ajutorul preoților, a fost comemorat la ședința lunară administrativă a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1 printr-o prelegere de înaltă ținută academică, susținută de istoricul și cercetătorul științific, dr. Mircea Gheorghe Abrudan, nume important în cercetarea științifică, cu peste 60 de studii de specialitate.

Preoții din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, întruniți, joi, 13 februarie, în ședința administrativă lunară, l-au primit în mijlocul lor pe istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române Cluj-Napoca, care le-a vorbit despre marele filantrop Emanoil Godju, în cadrul prelegerii intitulată „Marele filantrop și mecenat ortodox Emanoil Godju”. În toate biseririle din cadrul Arhiepiscopiei Clujului se va oficia duminică, 16 februarie, după Sfânta Liturghie, pomenirea acestui mare filantrop. Tema se înscrie firesc în evenimentele dedicate anului comemorativ al filantropilor ortodocși. Propunerea de a declara 2020 ca „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” are ca scop identificarea și prețuirea celor care de-a lungul timpului s-au implicat în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, precum și evidențierea rolului filantropiei creștine ca o coordonată principală a activității Bisericii. Prin aceste activități, respectiv colocvii, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii, evocări, realizare de studii, comentarii, bibliografii și cărți, se urmărește punerea în lumină a chipurilor de clerici, monahi și deopotrivă mireni români care s-au implicat activ în proiectele filantropice desfășurate în eparhiile sau în parohiile Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Emanoil Godju, mai putem să-i amintim pe Mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei și spătarul Mihai Cantacuzino. În luna octombrie a acestui an, la Palatul Patriarhiei se va organiza o ședință solemnă a Sfântului Sinod cu tema „2020- Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. Cine a fost Emanoil Godju? Un avocat de succes și patriot ardelean de origine aromână. Godju a fost un luptător neobosit pentru repturile românilor din Transilvania și Ungaria. Prin testamentul făcut la Budapesta, la 4 noiembrie 1869, Emanoil Godju și-a lăsat averea „acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania care apariține la confesiunea orientală ortodoxă”, pentru acordarea de burse studenților și deopotrivă pentru ajutorul preoților. Prelegerea domnului Mircea Gheorghe Abrudan s-a constituit într-o utilă lecție de istorie. Specializat pe istorie modernă și având ca domenii de interes Istoria Imperiului Habsburgic în secolele XVIII-XIX, Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Banat și Bucovina din secolele XVIII-XIX, Istoria graniței militare din Transilvania și Banat, Răscoala lui Horea, Oltenia sub stăpânirea austriacă și memorialistica Primului Război Mondial, Mircea Gheorghe Abrudan a primit numeroase distincții, între care „Crucea șaguniană pentru mireni”, premiul „Virgil Cândea”, premiul „Matei Brâncoveanu”, premiul „Dumitru Stăniloae” și Medalia omagială „Episcop Ioan Popasu”.

Pe ordinea de zi a ședinței a figurat și anunțarea proiectului ”Marșul pentru Viață”, care a ajuns în acest an la cea de-a noua ediție, tema fiind „Unic din prima secundă”. Despre acest proiect a vorbit doamna Iustina Oprescu Moldovan. La ediția din acest an va fi prezent actorul Dan Puric, care va vorbi despre menirea tinerei generații. Tradiționalul traseu al marșului va pleca din Piața Unirii și va avea următorul itinerariu: Bulevardul Eroilor, Calea Dorobanților, strada Pitești, Bulevardul „21 Decembrie 1989”, Piața Unirii. Evenimentul va avea loc pe 25 martie și va începe la ora 16,30. Marșul va fi urmat de un concert susținut de trupa bucureșteană Profides, împreună cu Tony Berbece.

Doamna inginer Nicoleta Focșanu, expert în Securitate și Sănătate în Muncă și cadru tehnic PSI, le-a prezentat preoților legislația în domeniul sănătății și securității în muncă și în cadrul situațiilor de urgență care pot apărea la nivelul parohiilor. Cu alte cuvinte, preoții nu sunt numai obligați să se supună și să respecte aceste legi în calitate de reprezentanți ai persoanelor juridice, dar să le și implementeze.

Următoarea ședință administrativă a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1 va avea loc pe 12 martie.