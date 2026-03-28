Marșul „Împreună pentru Viață 2026”, la Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, au participat sâmbătă, 28 martie 2026, la Marșul „Împreună pentru Viață” – ediția a XVI-a, eveniment organizat la Cluj-Napoca de mai multe asociații creștine și pro-viață.

Manifestarea a debutat la ora 10:00, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, unde au fost organizate mai multe activități dedicate copiilor.

La ora 11:00, tot în Piața Unirii, a avut loc deschiderea oficială a evenimentului, moderată și prezentată de președintele Ligii Studenților Cluj, Florin Enea, care a rostit un cuvânt de bun venit. Ulterior, reprezentanții principalelor culte religioase au susținut alocuțiuni, subliniind rolul și importanța acestei manifestări.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură, în care a evidențiat faptul că viața este un mare dar de la Dumnezeu, dar și o poruncă divină, așa cum se află scris în Sfânta Scriptură: „Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul” (Facerea 1, 28). Totodată, ierarhul a făcut un apel către tinerele familii de a contribui la creșterea natalității, oferind ca exemplu îndemnul vrednicului de pomenire Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei, care a militat pentru nașterea de prunci, subliniind impactul pe care acest demers l-a avut în țara sa.

Cuvântări au mai susținut: Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Episcopul auxiliar al Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș, pastorul Vasile Bojor, președintele Comunității Regionale Penticostale Cluj, și pastorul Adrian Tămaș, de la Biserica Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca.

Apoi, numeroșii participanți, în frunte cu Mitropolitul Andrei, Episcopul-vicar Samuel și reprezentanții cultelor religioase și ai asociațiilor pro-viață, în ciuda ploii și a vremii mohorâte, au pornit în marșul „Împreună pentru Viață 2026”, care s-a desfășurat pe următorul traseu: Piața Unirii – Bulevardul Eroilor – Piața Avram Iancu (prin fața Catedralei Mitropolitane) – Calea Dorobanților – strada Pitești – Bulevardul 21 Decembrie 1989 – Piața Unirii.

După încheierea marșului, în Piața Unirii, corul „Lumină din lumină” și corul „Angeli” au susținut un concert special. De asemenea, alocuțiuni și mesaje pro-viață au fost rostite de dr. Mirela Letiția Felderean, medic specialist neonatolog, Ramona Baciu, Ilona Dandos și Narcisa Groze.

Organizatorii au declarat că, prin acest marș, și-au propus să conștientizeze societatea cu privire la marele dar al vieții și au mulțumit tuturor participanților pentru că „zi de zi aleg viața”.

Acțiunea pro-viață de anul acesta a fost organizată de mai multe asociații și organizații civice și studențești, între care Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Cluj-Napoca, cu sprijinul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Fundația Clinica Pro-Vita, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla, Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români (ATCOR) Cluj, Asociația „Prietenii Bisericii Studenților”, Asociația „Puterea celor fără glas” și Liga Studenților Cluj.

„Luna pentru Viață 2026”

În perioada 1–31 martie se desfășoară „Luna pentru Viață 2026”, iar la nivel național, pe tot parcursul lunii martie, la fel ca în fiecare an, au loc o serie de evenimente și activități de informare, conștientizare și educare pro-viață. Aceste evenimente culminează cu „Marșul pentru Viață 2026”, cu tema „Solidaritate pentru amândoi”, ajuns anul acesta la cea de-a XVI-a ediție națională, fiind organizat sâmbătă, 28 martie, în peste 1.100 de localități din România și din Republica Moldova, precum și în alte zile din luna martie, în preajma sărbătorii Bunei Vestiri.

Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății:

„Tema ediției exprimă solidaritatea față de femeia însărcinată aflată în fața unei decizii dificile, precum și față de copilul ei. Mesajul include rolul celor din jur – parteneri, familie, prieteni și membri ai comunității – care aleg să fie prezenți, să sprijine și să nu judece. Solidaritatea este înțeleasă nu ca lozincă, ci ca formă de responsabilitate și grijă, manifestată prin sprijin real și soluții concrete. În multe situații, femeile nu caută renunțarea, ci o cale posibilă, iar sprijinul oferit la timp poate schimba parcursuri și poate reda încrederea”, conform comunicatului emis de organizatorii principali la nivel național.

De asemenea, Patriarhia Română a transmis un comunicat în care atrage atenția asupra faptului că „din anul 1958 până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi. Una dintre consecințele dramatice ale acestui fenomen, care poate fi observată în prezent, este criza demografică actuală, reflectată într-un spor natural negativ, care conduce la diminuarea populației noastre cu aproximativ un milion de persoane pe deceniu”.

În acest sens, Biserica îndeamnă la sprijinirea femeilor însărcinate și consideră că Marșul pentru Viață „constituie o inițiativă benefică, menită să atragă atenția asupra respectării dreptului la viață al copiilor nenăscuți și asupra gravei crize demografice care afectează societatea românească. De asemenea, evenimentul promovează solidaritatea și sprijinul acordat femeilor aflate în criză de sarcină”.

„În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Patriarhia Română îndeamnă toate eparhiile să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate, să încurajeze tații copiilor nenăscuți să își asume responsabilitatea firească față de mamă și copil și să ofere, prin intermediul parohiilor, mănăstirilor și centrelor social-filantropice, ajutor material și îndrumare sufletească, pentru ca viața copilului să fie ocrotită prin solidaritatea ambilor părinți și a comunității”, conform comunicatului de presă al Patriarhiei Române.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului