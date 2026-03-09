Marșul „Împreună pentru viață” va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, în Piața Unirii din Cluj-Napoca

Clujenii sunt invitați să participe sâmbătă, 28 martie 2026, la evenimentul „Împreună pentru viață”, organizat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, începând cu ora 10:00. Manifestarea își propune să transmită un mesaj de susținere pentru viață, pentru familie și pentru sprijinirea mamelor aflate în situații dificile.

Participanții sunt chemați să se alăture acestei inițiative prin care se afirmă valoarea fiecărei vieți, de la concepție până la bătrânețe, sub mesajul „Fiecare om contează”.

Evenimentul este dedicat în mod special copiilor nenăscuți și mamelor care trec prin momente dificile, organizatorii dorind să transmită un mesaj de solidaritate, sprijin și responsabilitate față de viața umană.

Acțiunea este organizată de mai multe asociații și organizații civice și studențești, între care Asociația Studenților Creștini-Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca, cu sprijinul Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Fundația Clinica Pro-Vita, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla, ATCOR Cluj, Asociația Prietenii Bisericii Studenților, Puterea celor fără glas și Liga Studenților.

Prin această manifestare publică, organizatorii doresc să reamintească faptul că fiecare viață este un dar și că sprijinul comunității poate face diferența pentru cei aflați în situații de vulnerabilitate.