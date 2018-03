Marșul „O lume pentru viață”, la Cluj-Napoca

Aproximativ două mii de clujeni de toate confesiunile au participat, sâmbătă, 24 martie 2018, la Marșul pentru viață, o manifestaţie împotriva avorturilor. Organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocşi Români, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Clinica Pro Vita, „Clujul pentru viață” şi alte Asociaţii sau comunităţi religoase din oraș, marșul a debutat la ora 15:00, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Participanţii au susţinut discursuri şi au purtat asupra lor pancarte cu mesaje, precum „Spune da vieţii copilului tău”, „Există iertare şi vindecare după avort”, „Fiecare copil merită o zi de naştere”, „Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie”, potrivit Agerpres.

La manifestări a participat și arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Preasfințitul Florentin Crihălmeanu, alături de alți reprezentanți ai cultelor creștine din oraș.

La rândul său, Preasfințitul Florentin Crihălmeanu a afirmat că primăvara este semnul vieţii.

„Spunem bun venit primăverii mult aşteptate, care este semnul vieţii pe care Dumnezeu ni-L oferă în fiecare an şi-L repetă pentru ca noi să înţelegem că viaţa, de fapt, îşi are originea în El şi nu în noi. Mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi însorită şi pentru viaţa pe care am primit-o fiecare dintre noi, bine ştiind că fără o bună decizie a mamelor noastre, niciunul dintre noi nu era astăzi aici”.