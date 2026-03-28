Marșul pentru Viață la Bistrița

Municipiul Bistrița s-a unit sâmbătă într-un gest de profundă solidaritate și dragoste pentru darul cel mai de preț al omului, prin organizarea ediției din acest an a Marșului pentru Viață.

Evenimentul a debutat la ora 13.00, în curtea Protopopiatului Ortodox Bistrița din Piața Unirii, unde numeroși credincioși, tineri și familii s-au adunat pentru a mărturisi valoarea sacră a fiecărei ființe umane. Manifestarea a început sub semnul rugăciunii, fiind urmată de alocuțiunile rostite de părintele protopop Ioan Marius Pintican și de domnul Gabriel Lazany, primarul municipiului Bistrița.

Bucuria întâlnirii a fost completată de un program artistic emoționant, susținut de mai multe grupuri corale de copii care au dat glas speranței: Corul Axios al Parohiei Sfântul Proroc Ilie, sub dirijarea părintelui Lucian Mileșan, și de Corul de copii al Parohiei Sfânta Treime din Bistrița, dirijat de doamna profesor Nicoleta Țurca. De asemenea, au adus bucurie prin cântul lor membrii Corului Prodromița al Parohiei Ragla-Dumitrița, coordonați de doamnele Adriana Nica și Adriana Muthi, precum și Corul de copii Note în Demisol, care a evoluat alături de grupul coral de la Centrul Misionar Social Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean, sub coordonarea domnului Alexandru Țirai.

Această inițiativă se înscrie în seria evenimentelor desfășurate la nivel național pe parcursul lunii martie, dedicate informării și educării pro-viață, culminând cu acest marș simbolic organizat de Protopopiatul Ortodox Bistrița. În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, manifestarea răspunde îndemnului Patriarhiei Române de a sprijini femeile aflate în dificultate și de a încuraja tații să își asume responsabilitatea față de mamă și copil. Comunitatea este chemată astfel să ofere ajutor material și îndrumare sufletească, pentru ca viața fiecărui copil să fie ocrotită prin solidaritate și dragoste creștină.

Marșul pentru Viață de la Bistrița rămâne o mărturie vie a faptului că darul vieții este fundamentul pe care se clădește o comunitate sănătoasă și unită. Mântuitorul Hristos, Domnul Vieții, să răsplătească tuturor participanților pentru dragostea și devotamentul arătate față de cei mai mici și nevinovați dintre semeni.

