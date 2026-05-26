Masterclass dedicat „Tehnicii auririi cu bolus”, susținut de Părintele Iacov Feresuaru

Specializarea Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca devine gazda unui eveniment de înaltă ținută practică și teoretică. În zilele de 27 și 28 mai 2026, studenții, masteranzii și artiștii restauratori sunt invitați să descopere tainele uneia dintre cele mai vechi și rafinate tehnici de înfrumusețare a icoanelor în cadrul masterclass-ului „Tehnica auririi cu bolus”.

Acest atelier de specialitate face parte din seria de manifestări „Întâlniri pe pragul nevăzutului”, aflată la prima sa ediție. Proiectul este organizat de Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România (AFAPRR), în strâns parteneriat cu Centrul Teologie și Cultură.

Prestigiosul masterclass va fi susținut de Părintele Iacov Feresuaru, un remarcabil cunoscător al meșteșugului iconografic. Evenimentul se va bucura și de prezența unui invitat de seamă, Lect. Univ. Dr. Răzvan Alin Trifa, titularul disciplinei Tehnici Artistice din cadrul specializării Artă Sacră din Cluj-Napoca. Întâlnirea este coordonată de directorii de proiect Asist. Univ. Dr. Gabriel-Ștefan Solomon și Conf. Univ. Dr. Claudia-Cosmina Trif.

La acest eveniment de formare avansată vor lua parte studenți și masteranzi ai specializării Artă Sacră, alături de membrii AFAPRR a UAPR, oferindu-le oportunitatea rară de a deprinde detalii tehnice minuțioase legate de aplicarea foiței de aur pe suportul tradițional de bolus.

Activitățile practice și cursurile se vor desfășura la sediul facultății de pe strada Episcop Nicolae Ivan (F.N.), la etajul V, în Sala 506, transformând spațiul universitar într-un veritabil laborator de restaurare și creație spirituală, menit să ducă mai departe frumusețea și rigoarea tradiției bizantine.