Menuț Maximinian: „Prin calitatea programelor, Radio Renașterea a câștigat încrederea ascultătorilor”

„Radio Renaşterea este în ceas aniversar.

Postul de radio al sufletului credincioşilor se bucură de un număr mare de ascultători, datorită calităţii grilei de programe.

Radio Renaşterea are o echipă de profesionişti, intelectuali din Arhiepiscopia Clujului, de la teologi la scriitori, doctori şi jurnalişti, care, de la microfon, transmit publicului ascultător mesajul de credinţă, speranţă, tradiţie, educaţie, respect şi civilizaţie.

Prin difuzarea slujbelor, prin mesajul materialelor cu conţinut teologic, cultural şi social, ne-a câştigat tuturor încrederea.

Un post de radio care se află în casele credincioşilor, dar, foarte important, a reuşit să pătrundă şi în inima radioascultătorilor.

Mă bucur că fac şi eu parte dintre colaboratori, de ani buni; este o onoare pentru mine.

La cei 27 de ani, în ceas de sărbătoare, doresc, în numele meu şi al jurnaliştilor şi scriitorilor din Bistrița-Năsăud, colegilor noştri şi miilor de radioascultători să sporească şi pe mai departe în lumina, pacea şi adevărul Cuvântului Celui Veşnic.

La mulţi ani, Radio Renaşterea!”

Menuţ Maximinian

Directorul ziarului Răsunetul

Președintele Societății Scriitorilor Bistrița-Năsăud