Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei la sărbătoarea Bunei Vestiri, hramul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, la sărbătoarea Bunei Vestiri, hramul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Buna Vestire, ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, are o semnificație aparte pentru eparhia Clujului, fiind ziua în care, în urmă cu 14 ani, în anul 2006, a fost înființată Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior Mitropolia, Clujului, Maramureșului și Sălajului. Tot în acea zi a fost întronizat primul mitropolit al ei, vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, iar după moartea sa, în anul 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost înscăunat ca Mitropolit al Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. De aceea, în fiecare an, în inima Transilvaniei, Vestea cea bună are o însemnătate aparte.

Cu prilejul hramului, miercuri, 25 martie 2020, de la ora 10:00, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Slujba va fi săvârșită cu ușile închise, fără accesul credincioșilor, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului. Astfel, Sfânta Liturghie va putea fi urmărită, în direct, pe pagina de facebook a Mitropoliei Clujului și a Radio Renașterea.